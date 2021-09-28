教師節不快樂3／遇奧客服務業可回嗆 師問「我可以嗎」

在校園裡老師除了傳授知識還需肩負起管教學生的工作，但少子化影響，家長積極關心子女在校事務，還有家長會頻頻經費支持學校，逐漸改變家長與老師的關係氛圍。有北市老師指出因為管教學生多次遭家長怒吼，卻苦無投訴管道，「就連服務業的店員遇到奧客都可以嗆回去」。全國教育產業總工會建議，可效仿國外，嘗試將管教權回歸專業。

老師可以管學生嗎？

北市就有老師因為管教學生，就多次遭家長怒吼，該師無奈坦言，一般服務業的店員遇到奧客都可以「嗆回去」，但老師們面對家長無理取鬧，不僅沒有投訴的管道，也不能對家長惡言相向，反而還要安慰對方的情緒，使得許多老師在教育現場屢屢受到打擊。

甚至去年8月，教育部函頒新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，其中不得於「下課時間」實施管教措施一文，引爆基層教師怒火，後來改為「教師得視情況，於學生下課時間實施前項管教措施，並應給予學生合理之休息時間」。

家長角色進入校園

另一方面，家長的角色從被動逐漸轉為主動關心校園事務。台北市家長會長協會榮譽總會長徐正文表示，家長會最重要的功能就是「捐錢」，通常家長會長及副會長樂捐的金額會比較多，北市部分，會長捐款金額至少10萬起跳，有些甚至是50萬起跳，副會長則是5萬起跳。

徐正文說，會由教師及家長代表出來票選；家長委員會中也會有負責教師評鑑的委員，當老師與學生有糾紛時，家長也會出面作為中間橋梁。

親師關係大不同

可見教育現場家長、老師關係正在改變，全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，現在社會少子化，每個孩子都是爸媽的寶貝，簡單來講就是「寵小孩」，使得老師幾乎是被家長團體「壓著打」。

林碩杰表示，但是現代家庭普遍是雙薪家庭，又經常面臨高工時問題，造成家長跟孩子相處互動不足，家庭教育遭到忽略，使得家長將都把教育孩子的工作全丟給學校，更期待孩子無論成績、品德等各方面都要好。