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後疫情時期 南投走讀教育嘉年華重振觀光產業
南投縣政府與台大實驗林管處今天在溪頭舉辦「戶外教育結合觀光產業走讀嘉年華」，鼓勵飽受疫情衝擊的南投觀光產業推出符合戶外教育的體驗遊程，也廣邀全國各地學校校長、老師參觀，達到戶外教育學習及觀光產業復甦的雙贏目標。
5月新冠疫情爆發，重創觀光產業，經過兩個多月時間才逐漸解封，但對於後疫情時代觀光業如何重啟，業者和遊客都仍在觀望。南投縣府盤整全縣觀光產業場域，舉辦「戶外教育結合觀光產業走讀嘉年華」。吸引許多校長老師以及學童參加，透過闖關摸彩等活動，深度體驗觀光業者服務內容。
南投縣府秘書長洪瑞智說，南投縣擁有豐富自然教育資源的戶外景點，觀光工廠及休閒農業區，可以提供各式各樣人文生態的學習體驗活動，歡迎全國各級學校踴躍來南投縣進行戶外教育，只要上南投縣戶外教育資源網課程方案http://163.22.69.147/ftrip/classd，就能取得戶外教育遊程。
台大林管處長蔡明哲表示，台大醫學院與農學院共同研究發現，森林具有療育效果，利用森林環境讓人們回歸大自然、釋放壓力，也希望疫情過後，民眾能親近山林，增加身體抵抗力。
教育部自從107年度公告請各級學校每年舉辦兩次戶外教育後，南投縣政府即由教育處及觀光處積極舉辦工作坊，邀請專家學者透過講授及現場輔導的方式，輔導縣內的觀光產業，如旅宿業、觀光工廠、觀光遊樂業、公營風景區、休閒農場及休閒農業區等，推出課程方案及教案，並建置南投戶外教育資源網宣傳。
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