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國小課後照顧班供不應求 價格便宜是關鍵

聯合報 / 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
中原國小校長黃木姻指出，本學期15個課後照顧班及43個社團皆已爆滿，加上要符合教育局人數限制，因此不會再加開。記者翁唯真／攝影
中原國小校長黃木姻指出，本學期15個課後照顧班及43個社團皆已爆滿，加上要符合教育局人數限制，因此不會再加開。記者翁唯真／攝影

告別史上最長暑假開學後，許多家長面臨的問題就是，安排孩子放學後到安親班，或留在學校參加課後照顧。桃園市有的國小今年雖然加開1、2班的課後照顧班，卻還是供不應求，但沒有辦法無上限開班，只能對家長說抱歉。

家長指出，以前導師在聯絡簿或教室會提醒暑假要報名課後照顧班，但改線上後，忘記或開學當天要報名已經來不及，才知道原來暑假，就要自行線上報名。

教育局統計，上學年桃園市188所國小合計開了1209、1221個課後照顧班，估計今年只會增加，又以都市化程度高的行政區需求較高，中壢區元生、林森國小持平沒增班，平鎮區義興國小有增班，主因是學生人數增加需求拉高。

部分學校不諱言如果家長因為課後照顧額滿，沒有向學校反映就直接轉向，尋求學校以外的資源，學校不容易得知實際需求量。

元生國小校長林正義表示，以往的作法都是由家長上網登錄，並沒有收到要求加開的訊息；中原國小校長黃木姻也指出，本學期15個課後照顧及43個社團皆已爆滿，加上要符合教育局人數限制，因此不會再加開。

學校分析課後照顧班越開越多，除了收費低，1堂課只要25元，低收入、原住民族、身心障礙學生免費，由教育部補助，另外會搶手的原因和疫情引發失業、無薪假的問題有關，主計總處統計全國6月失業率4.80%是高峰期，家長通常下午6點下班，課後照顧的方便是首選。

有學校表示，不能無上限開班，教育部雖放寬規定，讓大學生擔任課後照顧服務人員，可是聘用後發現沒經驗手忙腳亂，自己也不想做。不過只要有需求又達到教育局規定，學校還是樂意開班。

學校分析課後照顧班越開越多，除了收費低，1堂課只要25元，低收入、原住民族、身心障礙學生免費，由教育部補助，讓課後照顧班成為首選。記者翁唯真／攝影
學校分析課後照顧班越開越多，除了收費低，1堂課只要25元，低收入、原住民族、身心障礙學生免費，由教育部補助，讓課後照顧班成為首選。記者翁唯真／攝影

教育局 桃園 教育部

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