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疫情加劇資源落差 台北家扶祭出大專獎學金助攻

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
大專獎助金受獎同學們在鏡頭前秀出自己的獎學金紅包。圖/台北家扶中心提供
大專獎助金受獎同學們在鏡頭前秀出自己的獎學金紅包。圖/台北家扶中心提供

新冠疫情時代，遠距教學成常態，相對於國中小學生尚能仰賴學校提供平板電腦等設備，經濟弱勢的大專生必須自力救濟。台北家扶中心指出，這一年多，不少受扶助的大專青年都提及，原本用來打打報告的電腦、筆電老舊，無法應付線上課程，根據統計，約有8成受扶助的大專青年需打工支付學費、生活開銷，現在更要多存一筆錢來買新筆電、提高手機資費。

台北家扶中心今舉辦大專獎助學金線上頒獎典禮，共260位大專青年獲獎，發出近500萬獎學金。台北家扶中心主任謝曉雯說，根據台北家扶統計，受扶助的大專青年中，約8成為了繳學費、支出生活費，需要打工，疫情爆發以後，許多大學改線上課程，頓時讓同學間的數位落差更明顯，不少受扶助的孩子為電腦設備太落後困擾不已，必須特地儲蓄一筆經費添購新筆電，或繳交更高的手機上網資費，才能改善學習品質。

張同學說，先前手邊的筆電頂多用來打報告，還算堪用，但改成線上課程後，視訊程式、文書軟體等同時多工作業，筆電動不動當機、跑不動，讓他跟課跟得相當吃力，相較其他同學可以馬上更換新筆電，他平常打工的錢用在學費跟生活開銷已所剩無幾，還必須再多擠出一點錢慢慢地存，才能買新電腦，

謝曉雯說，「教育是脫貧的最佳捷徑」，但這一年多以來受疫情影響，經濟弱勢大專學生的處境顯得更為艱難，儘管有社會救助補助貼補學費或就學貸款，但書籍費、宿舍費、影印費、課程所需的雜費接踵而來，尤其是疫情時代，線上學習已成必然趨勢，3C設備與網際網路成為了必需品，更大大增加弱勢學生的經濟負擔，呼籲社會大眾一起支持孩子的學習最後一哩路，協助孩子站上平等的起跑點。

疫情 青年 家扶中心

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