北市松山區國中生確診 4所學校今預防性停課

開學一周，校園停課頻傳，昨天晚間又傳出北市文山區1所國中及1家私立幼兒園教職員與確診者足跡重疊，需預防性停課，另外，松山區某國中1名學生確診，確診者就讀班級29人停課14天，該校預防性停課1天，確診者家人所就讀的中山區某國小，該班級預防性停課1天。

教育局表示，文山區1所國中及1家私立幼兒園教職員因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日（星期五）起至9月14日（星期二）進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日（星期五）起至9月14日（星期二）進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

教育局表示，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）今天預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整．市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。該確診者家人就讀的國小，該班級27人10日起將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局提醒，學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。同時會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。

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