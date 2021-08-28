北市因防疫無法到校學生 9/1起可在公視與YT看影片上課

距離9月1日開學越來越近，疫情使線上學習成為教育新常態，為了持續多元學習型態，北市教育局預計在今年底推出2206部課程影片，目前已經錄製1433部，影片類型包括動畫型、預錄型、挑戰型，有國語、英文、數學、物理、化學等領域科目，對象從國小一年級到高中三年級都有。另外，針對因防疫無法到校的學生，預錄型影片也會在9月1日於公視、北市有線電視台和酷課雲YT上架，平日上課時間播出。

教育局表示，從第一波國中數學、理化、生物共340部影片，迄今已累計高達430萬觀看人次。今年8月再推出新課綱教學動畫影片，新增國中地科、高中數學、物理及化學教學動畫影片，第一期150部已於酷課雲上架，預計於110年底完成447部影片。

動畫型影片運用生活化情境結合學科知識的特色，以深入淺出的方式使學生更容易理解貫通，譬如在臺北市坐公車、捷運、買東西時，都會使用到悠遊卡，但悠遊卡在沒有電池的狀況下要如何將資訊傳進讀卡機，引導學生將專業理論知識帶入真實生活情境，用以實際解決問題，落實新課綱素養導向學習的精神。

預錄型影片則是針對開學後部分因為防疫而無法到校上課的學生，拍攝小一至國九各領域教學共計943支，自9月1日起，週一至週五每日上午9時至12時及下午2時至5時於公視、台北市有線電視公用頻道CH03及酷課雲Youtube等頻道公開放映。

挑戰型影片深入高中數學、物理的知識解題影片，藉由許多難題的解題補充，使高中學生能夠預習或複習使用，讓所有希望能學到更深入的數學、物理知識的學生們，有更多挑戰的學習選擇，期待能有更加豐富的知識體驗。

學生對於數位學習的需求越來越高，教育局製播多元教學影片，支持學生自主學習，有效規劃自己的學習計畫，掌握自己的學習進度與節奏。

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