強迫E化 柯文哲：開學可每1周半日或2周1日採線上教學

開學在即，台北市長柯文哲前往辛亥國小視察開學前各項防疫工作準備。針對遠距教學，柯文哲指出，當時他交代，一周半天或兩周一天，照新加坡方式，進行線上教學一次，主要目的不僅在做準備，也是強迫E化。

柯文哲巡視遠距教學時，還實際體驗線上課程，寫作業並操作拍攝作業上傳以及線上考試。他說，線上教學好處是可以支援偏鄉學校，以後再也沒有時間空間距離，將來若停課，相信北市教學沒有問題，但唯一要處理的是，如何讓每一個學生都有iPad？這要想想看。

柯文哲指出，老師還是要優先施打疫苗，因為會影響政務進行，還是第一優先，不要讓沒打疫苗的老師每個禮拜去做快篩，那不可行、也不舒服，原則上造冊，全部都打。至於E化，他當時交代1周半天或2周1天，照新加坡方式，真的線上一次，線上主要目的，不僅在準備，強迫E化，把它當作學習的一部份。

對此，教育局指出，這部分，學校可以自行評估，得安排每2周或每周擇1日或半日，實施遠距教學或演練，以因應未來疫情升級停課的準備。

北市府表示，台北市高中以下各級學校，9月1日如期開學，以學生實體到校上課為原則，台北市政府教育局訂定多元彈性教學模式指引，線上與實體同步上課，可照顧學生不同需求。

有關老師打疫苗部分，副市長蔡炳坤指出，第二階段已在兩、三天前天完成施打，昨天進行第三階段，包括8月1日以後新進的專任老師、代課教師、實習教師、特教助理員、團膳業的廚務人員等，將持續施打到下周二，應可以全部施打完畢。他提醒還沒接種疫苗的教職員工，把握時間，能在開學前全部完成疫苗的接種。 台北市長柯文哲前往辛亥國小視察開學前各項防疫工作準備。圖／北市府提供

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