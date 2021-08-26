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大專開學防疫預算掛零 教育部：9月初公告指引

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部預計於開學前兩周發布「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項」。本報資料照片
教育部預計於開學前兩周發布「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項」。本報資料照片

大專校院下個月陸續開學，師生都非新冠肺炎公費疫苗優先施打對象，教育部今年也增編列防疫經費給各校。大專找資源自救，陽明交通大學宣布替師生免費進行快篩，清華大學將快篩試劑放入新生包裹作為入學禮，成功大學則將PCR列為新生體檢項目之一。

有大學教師向本報反映，每校防疫物資應均等，呼籲政府統一提供資源保障大專師生健康。大學開學日只比高中以下學校晚一點，且以實體學習。不只課堂，大學場域還包括宿舍環境，甚至有人在外租屋，萬一真的碰上疫情，絕對是風險相當高的一群，危險程度不亞於高中以下師生，至今卻無任何保障。

教育部對此表示，將於開學前兩周發布「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項」，規定多少人以上的班級要採遠距教學，以及師生要做足哪些工作才能入校等細節。教育部已擬好草案，正在徵詢專家學者意見中。

針對部分大專力拚全員快篩情事，教育部高教司表示，專家尚未建議師生開學前要完成快篩，教育部不會強制各校這麼做。教育部仍會提供口罩、酒精等防疫物資，只是上學期配發到各校的物資還足夠，今年未特別補充。若有學校物資用罄，可向高教司申請補充。

教育部 快篩

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