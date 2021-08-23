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國高中延後到9點半上學 僅18%家長贊成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全家盟調查，64.5％受訪學生支持延後到9點半上課，但家長僅18％支持、老師僅17％。本報資料照片
全家盟調查，64.5％受訪學生支持延後到9點半上課，但家長僅18％支持、老師僅17％。本報資料照片

日前有民眾在網路平台提案「國、高中上課時間改為9：30到17：00」引發熱議，教育部於8月19日及24日舉辦公聽會。全國家長團體聯盟今天發表網路調查結果，4881名填完問卷者中，64.5％受訪學生支持此制，家長僅18％支持、老師僅17％。

全家盟統計，本次受調查者中，家長占61％是最大宗，其次為學生17％、教育人員及社會人士各占11％11％。贊成9點半到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3534人（75.4％）。其中，64.5％受訪學生贊成，家長僅18％支持、老師僅17％。家長認為，這將導致課後補習時間延後，連帶影響晚上作息，最終導致更晚睡覺，反而是惡性循環。

按調查結果，家長和老師認為延到9點半太晚，但半數支持延後到上午8點，學生當中也有31％支持。支持的主因是學生正處於青春期，有時會稍微失眠，需要有足夠的睡眠時間。

全家盟針對調查結果，呼籲教育部審慎思考課程減量，像是明年起要按國家語言法增列母語必修課，排擠彈性學習和社團活動時間，與108課綱宗旨不符。其次要落實合理考招升學制度，目前多數國高中為因應考招制度，要在正課時間要把課綱內容上完已很難，縮減上課時間後只會擴大衝擊。

108課綱 教育部 國家語言

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