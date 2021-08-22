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桃園1300老師24日打莫德納 市府：代課師快篩費補助

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）說明合格老師1300人在8/24打莫德納後，接種率幾乎100%。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）說明合格老師1300人在8/24打莫德納後，接種率幾乎100%。記者曾增勳／攝影

因應9月1日各級學校開學，桃園市至今仍有許多老師還沒接種疫苗，引發困擾，市長鄭文燦今天上午表示，桃園教師專案經統計後，大概還有老師將近1300人還沒有接種疫苗，這次預定8月24日在南、北兩區施打，這一批接種莫德納疫苗，全市高中、國中、國小教師接種疫苗比率95.5%、是六都最高，加上這次老師專案接種1300人，幾乎涵蓋率百分之百。

目前還有許多代課老師、實習教師及課照班老師引發未施打疫苗，各校擔心開學後引起許多老師憂慮，鄭文燦指示這些老師視中央安排時間接種。

市府教育局長林明裕表示，代課老師等人因8月錄取較慢，開學前若還沒打疫苗，入校授課，要依CDC疾管署快篩規定，7天一次快篩，護理師指導登記，快篩費用由教育局補助，鼓勵這些老師這2天預約登記施打，中央預定下周二配發疫苗，該局希望趕在開學前，讓這些代課老師等人完成接種第一劑疫苗。

莫德納疫苗 快篩 桃園

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