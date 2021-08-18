獨／隔板漲價缺貨憂補助款不夠用 教育部3億經費這樣算

全國學生即將在9月實體開學，教育部昨公布開學指引，要求學生用餐時要架設隔板，或在能保持社交距離的情況下開飯，卻有學校憂心補助款不足，買完隔板就沒錢買快篩試劑。教育部則表示，因應各縣市規模不同、需求不一，國教署以一名學生100元進行經費設算，供縣市政府協助學校因應開學防疫，至於縣市憂心出現透支情形，教部允諾將再討論評估。

根據教育部開學防疫指引，學生用餐期間，應維持用餐環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座，或維持社交距離用餐。教育部也編列3億444萬5500元供學校防疫物資經費，用於補助用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等，日前已發函給各地方政府。

不過，若以桃園市為例，市府雖會提供補助每個隔板60至80元，有校長指出，最近隔板缺貨，一組喊價到200元，補助經費不足，採購經費可能仍要由校方負擔；台南市教育局也有規畫補助653萬元採購用餐隔板，但市長黃偉哲說，隔板用意是防疫，不必拘泥一定要什麼樣的隔板，窮則變變則通，不必去跟大家去搶漲價的透明隔板。

教育部也表示，為讓開學指引務實可行，在了解各縣市政府需求後，因應各縣市規模不同、需求不一，國教署以一名學生100元的預算，設算一筆經費，供縣市政府共同協助學校。根據規畫，直轄市又以新北市獲4619萬補助最多、縣市又以彰化縣1293萬補助最多，可用於購買用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等。

不過各學校缺的東西都不一樣，教育部也說，有學校長期都有添購酒精、備用口罩，有些學校量能充足，因此不見得需要將這筆經費全拿去購置酒精、口罩，反而可以多拿去購置用餐隔板，或是教師的快篩試劑，學校缺什麼，就買什麼。

但有教師團體反映，光是用餐隔板、備用口罩的經費，且公文也提及口罩、酒精應要占一定比例，如此一來，恐會排擠到教師因疫苗量能不足，未接種疫苗所需的快篩試劑經費，若學校的防疫經費滾動式更新，甚至透支，外界也關心地方政府能否再來跟教育部申請補助？

教育部則表示，經費部分會再討論評估，至於公文提及口罩、酒精需佔一定比例，將進行文字修正，讓學校能彈性購置防疫物資。但教育部仍強調，防疫物資應是中央、地方共同努力，比如昨天彰化縣政府有提到自己也有籌措相關經費，若加上教育部的補助，就足夠支應防疫需求。

教育部也說，「快篩試劑要由學校提供，而不是讓老師來負擔」。另外，指揮官陳時中昨天也在記者會中表示，會再比對造冊名單，若還沒接種疫苗的老師，會先提供快篩試劑，教育部則是提供經費，讓學校能夠治快篩試劑。 教育部公文提及口罩、酒精需佔一定比例，將進行文字修正，讓學校能有彈性購置防疫物資。圖／教育部提供

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