提升偏鄉學童競爭力 虎尾科大、南開培訓科技英語師資

南投縣缺乏英語教學資源，英國BBC micro:bit教育基金會與雲林虎尾科大合作，成立科技教育英文師培基地，並邀請南開科大、南投地區的國中小代表與會，希望透過培訓大學生到南投縣國中小進行科技教育輔導，發展科技英文雙語教學模式。

BBC micro:bit教育基金會由奧斯丁教育團隊經理林宏哲和虎尾科大簽署合作意向書。林宏哲說，BBC micro:bit微型電腦在2017年導入台灣，目前廣泛使用在國中小學科技教育課程，除了學校願意參與，如何充足師資人力，才是落實科技教育普及化重要關鍵。

虎尾科大校長張信良說，虎尾科大全力打造「創新產學校園」，推動校園數位轉型，成立「科技教育英文師培基地」，將積極培育英語和程式語言人才。創新自造教育基地主任許永和說，偏鄉程式教育大都以Scratch中文積木程式設計為主，學生要跨入以英文為主的文字型進階程式設計，因為偏鄉的英語程度有極大的落差，使程式教育發展難以延續。

科技教育英文師培基地的成立，將同步發展英語結合程式語言教育課程，讓具有英語能力的應用外語系及文理學院學生，持續培育優異的科技英語雙語教育種子教師，提升南投等偏鄉學校國中小學生的英語和程式教育興趣。

南開科大副校長林正敏說，他覺得大學生能成為偏鄉教育種子的概念很棒，南開科大近期也會導入這個模式，培訓大學生幫助草屯鎮周邊的國中小。林宏哲也致贈南投縣國中小學10組Microbit微型電腦設備，期盼新學年開始後推展雙語科技教育課程，輔導學童對英語及程式語言學習興趣，未來和全球接軌。 虎尾科大和BBC教育基金會簽署合作意向書，培訓師資，幫助南投偏鄉國中小學生學習科技英語。圖／讀者提供

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