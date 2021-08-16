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線上學習正夯！桃園推高中職數位專區 6萬學生免費用

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府與陽明交通大學合作推動高中職數位教學專區，引進各大專院校100門以上課程，提供市內6萬名高中學生免費使用。圖／桃園市教育局提供
桃園市政府與陽明交通大學合作推動高中職數位教學專區，引進各大專院校100門以上課程，提供市內6萬名高中學生免費使用。圖／桃園市教育局提供

桃園市政府近期與陽明交通大學合作推動高中職數位教學專區，引進各大專院校100門以上課程，提供市內6萬名高中學生免費使用。課程內容包括AI人工智慧、永續發展、綠色農業旅遊、用程式語言學通識物理等。教育局長林明裕表示，先前適逢疫情三級警戒，學生必須居家線上學習，剛好也能測試平台的穩定度。

市府與陽明交通大學簽立3年共6期的合作計畫，今年5月起率先於南崁高中試行，該計畫由二年級38名學生及3位老師參與，學生可選擇中正大學開設的「普通心理學」課程，或是陽明交大開設的「生活中的機器人科技」課程。

林明裕指出，平台上影音教學有隨時暫停及回放的功能，牛刀小試測驗可幫助學生隨時檢視學習成效，而每個單元前的小劇場則可幫助學生對授課主題有基本認識。

南崁高中學生陳亭羽表示，雖然過去未修過相關專業，但影音課程搭配教授授課，不僅容易理解，並能依自己狀況調整學習模式。學生簡嘉誼說，透過線上課程，除可提早瞭解大學授課內容，也能藉由不同課程探索自身興趣，對未來選填志願有很大幫助。

鄭文燦出席簽約儀式表示，現代學生需具備英語及程式語言兩種能力，其中程式語言的運用在未來將變得更普遍，鼓勵學生多運用線上課程，提升跨領域能力。陽明交通大學校長林奇宏表示，過去台灣的教育環境，較不注重開放式學習與終身學習，面對未來環境變化，期盼未來孩子能夠更進一步與世界接軌。

陽明交通大學 桃園

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