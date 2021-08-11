苗栗興華高中學生完成青少年版SDGs專書

苗栗興華中學高中部501班花了半年編寫《SDGs——聯合國2030永續發展目標》一書，從內容舉例、章節架構、美工排版都是學生討論後共同完成，成員之一的陳竹筠說，希望能用微小的力量，喚起青少年幫助地球。

興華高中今年寒假舉行兩天的「SDGs營隊」，該校老師何政輝在課程中以「終結飢餓」為例，帶領學生從現狀找問題，討論解決辦法。何政輝表示，市面上討論SDGs的書都是寫給大人看的，學生們認為「青少年是地球村的一份子，也是未來社會的中堅份子」，當時決定從青少年視角介紹SDGs。

他說，「永續發展」聽起來難免遙不可及，為了拉近青少年與SDGs的距離，學生在討論後，決定以青少年熟悉的聊天室對話、圖表等方式，介紹SDGs17 項目標(Goals)及169項細項目標（Targets），文內的案例貼近青少年生活，如〈優質教育〉即從台灣的108課綱、線上課程談起，也論及禁止受教育國家的作法。

全班從分組討論、投票決定章節架構，再由五人編輯小組負責封面設計、排版。為了趕在暑假前印刷，核心的五人小組在高二下學期都過著白天上課、晚上趕工的日子。

溫欣怡說「當初是初生之犢不怕虎」，做到中後期才驚覺「怎麼工程這麼浩大、麻煩」，每當有人陷入校對、改版型的無限輪迴時，他們會彼此鼓勵，畢竟全班同學都已經投入時間、力氣，說什麼都要硬撐著做下去！

關於這本書的未來，學生們表示已想好推廣模式。例如陳竹筠認為要從學校開始，先向熟識的師長、同學介紹，也會推薦給相關領域的組織；家裡開印刷店的翁守謙則說，想向常來店裡光顧的清大與交大師生推廣，用行動證明「青少年也是具有反思能力」。

為鼓勵高中生關注SDGs議題、展現倡議理念，聯合報教育事業部將於8月23日起舉辦線上營隊「SDGs聯合國永續行動倡議營」，活動詳情可至聯合學苑官網查詢。 苗栗興華高中學生從寒假開始構思，花半年時間討論、編寫《SDGs——聯合國2030永續發展目標》一書。圖／興華中學提供 苗栗興華高中學生編寫的《SDGs——聯合國2030永續發展目標》一書。圖／興華中學提供

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