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桃園獨立校正學校敦品中學揭牌 用新思維幫助誤入歧途學生

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
敦品中學今天下午舉行揭牌儀式。記者楊湛華／攝影
敦品中學今天下午舉行揭牌儀式。記者楊湛華／攝影

桃園少輔院繼2019年8月1日改制為誠正中學桃園分校後，今天正式改制為獨立的矯正學校「敦品中學」，下午舉行揭牌儀式，新任校長郭宗裕期盼擺脫矯正教育傳統思維，透過教育及輔導引發學生學習動機，助他們找到志趣所在。

郭宗裕出身教育體系，樹人32年，過去曾在台北育達高職進修部服務，面對來自不同背景學生的經驗豐富，過去9年則在桃園觀音高中服務，具備創校經驗，受時任校長推薦後決定投入矯正教育，盼以多年經驗回饋給誤入歧途的學生們。

郭宗裕表示，自己雖非輔導出身，但多年來碰過很多輔導個案，希望敦品未來可跳脫舊有「穩定囚情」的思維，不再用限制自由作為主要手段，而是透過教育、輔導引發學生的學習動機，讓他們發掘志趣，將來重新銜接一般校園教育或社會職場。

敦品中學學務處表示，改制後最大的不同，在於輔導資源完善許多，改制前全校僅有1位輔導老師、2位特教教師、3名心理師及1位社工師；改制後則增聘了6名輔導老師、 2社工師、1名特教教師，能夠更及時接住下墜的孩子們。

近年桃園輔育院曾爆出管教、霸凌甚至暴動問題，郭宗裕表示將把學生輔導視為「教案」，結合專科教師與輔導資源，盼逐步減少並解決相關的問題。

敦品中學表示，改制前校內僅有代課教師，從今天開始將聘請25名正式教師、18代課教師授課；191個來自苗栗以、花蓮以北等9縣市的學生們將分11班，學習電機、汽車維修、餐飲等一技之長，若學生表現良好，可經校方提名向法院申請提前中止感化教育，經輔導就進入學，回歸一般教育體系。

敦品中學新任校長郭宗裕（右）盼引發學生學習動機。記者楊湛華／攝影
敦品中學新任校長郭宗裕（右）盼引發學生學習動機。記者楊湛華／攝影
敦品中學今天下午舉行揭牌儀式。記者楊湛華／攝影
敦品中學今天下午舉行揭牌儀式。記者楊湛華／攝影

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