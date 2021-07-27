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宜蘭縣新、擴建偏鄉校中央廚房 近2000學子受惠

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府獲得教育部核定補助，為偏鄉學校擴建、新建中央廚房。本報資料照
宜蘭縣政府獲得教育部核定補助，為偏鄉學校擴建、新建中央廚房。本報資料照

宜蘭縣政府獲得教育部核定補助逾5858萬元，為偏鄉大同國小擴建中央廚房、南澳高中則為新建，預計明年底完工。縣長林姿妙表示，為強化偏鄉營養午餐的品質，向中央爭取經費擴建、新建中央廚房，希望學童吃得安心、家長放心，同時請教育處務必讓工程如期完工，且落實營養午餐的督導和稽核。

林姿妙上任後，積極推動免費營養午餐政策，教育處長王泓翔今天在縣務會議報告，縣府已經成立營養午餐群組、推動食材聯合採購，符合中央政策方向，因此在申請過程獲得肯定。

為使偏鄉學童享有和都會區同等飲食照顧，宜蘭縣政府獲得5858萬經費挹注，擴建、新建偏鄉學校的中央廚房，其中大同國小1500萬元、南澳高中3500萬元，工程從7月開始，預計明年12月完工。

為提升食材供應一致性、穩定性，中央補助學校成立食材採購聯盟，透過聯合菜單、聯合招標、行政統籌等方式，來提高採購規模、降低食材價格，以確保食材品質穩定；中央廚房設施和設備、人力薪資和運費也有補助。教育處指出，如此能節省中間運輸、人事成本，並將經費運用在食材上以強化品質。

王泓翔補充說明，教育部希望在大同鄉、南澳鄉各擇定1所學校，以大量供餐予2地學校，藉由中央全額補助提升廚房設備，加上既有營養午餐群組合作，讓學生更能享受優質餐點。南澳鄉包括南澳高中共9所，大同鄉含大同國小及其松羅和樂水分校，還有大同國中，2鄉近2000名學生受惠。

南澳 營養午餐 偏鄉學校

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