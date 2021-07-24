疫情警戒調降 台東縣宣布27日起國中小校園解封

中央流行疫情指揮中心宣布全國調降疫情警戒標準至第二級，台東縣今開會研擬校園開放標準。縣長饒慶鈴表示，幼兒園及課照中心本月27日起開放孩子上課，國中小校園開放但不開放廁所也不提供飲水，高中以下運動團隊訓練也解封，各項課程、研習、會議及活動人數限制室內50人、室外100人，但禁止跨縣市之校外教學活動。相關人員若未施打疫苗，須檢附3日內陰性證明，每7天定期篩檢。

不過有家長質疑，教職員打有防護力，但新聞報導還是可能會感染或傳染新冠肺炎，學生卻未打疫苗，擔心孩子到校或外出活動會有風險，希望縣府考量這一問題。

縣府教育處表示，補習班人員今天開始施打疫苗，配合疫苗須兩周方能產生保護力，因此補習班則將於8月7日開放學生上課。另外，配合中央疫情指揮中心規定，教育處研擬校園規範原則如後。

縣內所屬運動場域及國中小校園開放提供民眾運動，但不開放廁所，不提供飲用水，也禁止參訪，學校若有公物被破壞疑慮得禁止開放；縣立體育場所屬室內、外運動場館開放；蛋糕公園、東海運動公園及縣立體育場兒童遊戲場、籃球場等運動場域開放。

高中職以下學校體育團隊組訓防疫規定各時段室內20人、室外40人，但不開放住宿。幼兒園27日起開放，補習班8月7日開放；樂齡中心及社區大學仍不開放，但可辦線上課程；無窗、無法通風空間不開放；各項課程等均開放。

商品推薦