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颱風攪局 教部預告公立高中教甄延期規畫

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。
教育部。

中部颱風烟花步步逼近，教育部原訂7月24日辦理110學年度公立高中教師甄選初試，眼看颱風即將來襲，教育部今天表示，若行政院人事行政總處公告7月24日有任一縣市全縣停班（不含離島），初試將順延至7月25日舉行，考試時段不變；若7月24日及25日各有任一縣市全縣停班（不含離島），初試則順延至7月26日舉行，考試時段不變。

教育部表示，若初試遇颱風延期，初試試題疑義申請、成績查詢、複查，以及複試資格暨專業（技術）科目教師業界實務工作經驗證件審查，均配合初試舉行時間，順延1日或2日辦理。

教育部提醒，應考人密切注意颱風動態及行政院人事行政總處(https://www.dgpa.gov.tw/typh/daily/nds.html)公告停班訊息。相關考試訊息並請應考人留意國教署網站（https://www.k12ea.gov.tw）及教師甄選網站(https://ta.chsc.tw)最新公告訊息。

教育部 颱風 行政院 教甄

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