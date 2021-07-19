幼教團體建議比照德國 快篩陰性才能上學

幼兒園開學在即，一群不受控的孩子們群聚會不會成為防疫破口，讓人憂心。幼教團體建議，應該比照德國，讓居家快篩陰性的孩子才能上學。有些家長認同這個方式，可讓人安心送小孩上學，但也有家長擔心自己在家做快篩不確實。教育部表示，相關措施配合指揮中心決策辦理。

幼教聯合總會長洪懿聲表示，高雄市今起至23日開始公私立幼兒園快篩專案，包括負責人、老師都要進行快篩，為復課做準備。他說，目前只有高雄市先做，建議全國都要做，且應該比照德國，幼兒園孩童也必須做居家快篩，持陰性證明才能上學。目前快篩試劑仍很昂貴，洪懿聲表示，政府應考慮補助。

臺中市幼兒教育基金會秘書殷瑞希表示，台中的幼兒園老師現在都已經打了第一劑疫苗，若十四天後順利打到第二劑，會對老師、幼兒更多一層保障，但打了疫苗，也不代表不會染疫，應該推廣家長在家為小朋友做居家快篩，持陰性證明才能入園。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，復課後最擔憂的問題就是防疫，比照德國方式，請家長定期幫小朋友在家篩檢後，持陰性證明入園，否則如有機構破口，後果不堪設想。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，一但解封開學後，她就會立刻讓孩子去上學，實體學習效果好，孩子也都迫不及待想回學校上課。她雖然擔心群聚問題，但對於居家快篩也有疑問，「會不會因為操作不當，失去準確性？」、「快篩準確度是否確實？」

家長吳佳臨也擔心快篩不夠確實，但她認同居家快篩是一個不錯的方法。她的孩子今年升小學一年級，班級有20、30人，因為人數比較多，會先觀望一周，看學校如何防疫，才會放心讓小孩上學。另一個孩子班上僅10多人，因人數較少，解封開學後，就會讓孩子上學。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，根據國外經驗，解封之後仍可能會受到變種病株的影響，若這些細節沒有思考清楚，恐怕還是會有疫情擴大的疑慮。希望政府積極思考學校各種防疫措施，如要分流上課，誰可以到校、怎麼輪、未到校的學生怎麼提供資源等，都要考量清楚。

商品推薦