快訊

為女兒坐經濟艙抱不平生波 戴資穎爸：期盼為國爭光不再回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼教團體建議比照德國 快篩陰性才能上學

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
幼兒園開學在即，一群不受控的孩子們群聚會不會成為防疫破口，讓人憂心。記者董俞佳／攝影
幼兒園開學在即，一群不受控的孩子們群聚會不會成為防疫破口，讓人憂心。記者董俞佳／攝影

幼兒園開學在即，一群不受控的孩子們群聚會不會成為防疫破口，讓人憂心。幼教團體建議，應該比照德國，讓居家快篩陰性的孩子才能上學。有些家長認同這個方式，可讓人安心送小孩上學，但也有家長擔心自己在家做快篩不確實。教育部表示，相關措施配合指揮中心決策辦理。

幼教聯合總會長洪懿聲表示，高雄市今起至23日開始公私立幼兒園快篩專案，包括負責人、老師都要進行快篩，為復課做準備。他說，目前只有高雄市先做，建議全國都要做，且應該比照德國，幼兒園孩童也必須做居家快篩，持陰性證明才能上學。目前快篩試劑仍很昂貴，洪懿聲表示，政府應考慮補助。

臺中市幼兒教育基金會秘書殷瑞希表示，台中的幼兒園老師現在都已經打了第一劑疫苗，若十四天後順利打到第二劑，會對老師、幼兒更多一層保障，但打了疫苗，也不代表不會染疫，應該推廣家長在家為小朋友做居家快篩，持陰性證明才能入園。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，復課後最擔憂的問題就是防疫，比照德國方式，請家長定期幫小朋友在家篩檢後，持陰性證明入園，否則如有機構破口，後果不堪設想。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，一但解封開學後，她就會立刻讓孩子去上學，實體學習效果好，孩子也都迫不及待想回學校上課。她雖然擔心群聚問題，但對於居家快篩也有疑問，「會不會因為操作不當，失去準確性？」、「快篩準確度是否確實？」

家長吳佳臨也擔心快篩不夠確實，但她認同居家快篩是一個不錯的方法。她的孩子今年升小學一年級，班級有20、30人，因為人數比較多，會先觀望一周，看學校如何防疫，才會放心讓小孩上學。另一個孩子班上僅10多人，因人數較少，解封開學後，就會讓孩子上學。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，根據國外經驗，解封之後仍可能會受到變種病株的影響，若這些細節沒有思考清楚，恐怕還是會有疫情擴大的疑慮。希望政府積極思考學校各種防疫措施，如要分流上課，誰可以到校、怎麼輪、未到校的學生怎麼提供資源等，都要考量清楚。

快篩 幼兒園 德國

延伸閱讀

高端疫苗通過EUA 前衛生署副署長張鴻仁：藥政防疫史的里程碑

新北微解封守住疫情防線 侯友宜巡檢金山、萬里

新北菁桐古道調整「未」解封 民眾注意勿前往

林口三井OUTLET櫃員確診 今明停業召回3千人企業快篩

相關新聞

獨／隔板大缺貨.....幼兒園復課倒數 指引在哪裏？

全國確診人數下降，7月26日很有可能就解封。眾多家長已經開始期待解封隔日就將孩子送往幼兒園。但是幼兒園目前不但沒有復課指...

不跟進北市混合上課！新北宣布開學上課模式

台北市拋出國中小學生混合上課，外界好奇新北是否跟進。新北市教育局長張明文表示，新北境內有都市、偏鄉，台北市的單一方式不適...

北市中小學分艙分流曝光 國九、高三到校上課分2組

台北市長柯文哲昨接受新聞台節目專訪表示，北市已為中小學開學預做準備，規劃採取線上線下混合班。台北市教育局長曾燦金今日在防...

北市提線上線下混班規畫 花縣府：遵循指揮中心指引

台北市長柯文哲提出中小學線上線下混合班規畫，花蓮縣政府表示，目前12歲以下學生還沒有疫苗可接種，相信老師打完後會有保護力...

停辦說明會只開放30分鐘問答 稻江學生批教部草率

嘉義縣今年6月允許嘉義縣稻江科技暨管理學院自8月1日起停辦，剩下的64名學生將安置到其他學校。稻江學生組成自救會，今天指出教育部為該校辦理的安置說明會程序草率，開會前不久才通知，導致許多學生因打工無法參加；會議最後更只開放30分鐘問答，並沒有展現解決問題的誠意。

北市開學推「混合班」 網氣炸：病毒不會侵擾認真的孩子嗎？

高中以下學校將於9月1日開學，台北市長柯文哲於今早透露，北市擬採線上和線下混合教學模式，讓在家沒人照顧的孩子到校上課，其他人在家線上上課。對此，便有一名網友發文表示自己的看法，說明如果要這樣實施，不如直接把班級拆了，讓要到校上課的集中一班上課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。