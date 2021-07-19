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為女兒坐經濟艙抱不平生波 戴資穎爸：期盼為國爭光不再回應

北市開學推「混合班」 網氣炸：病毒不會侵擾認真的孩子嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有關中小學下學期要不要採線上、線下混合教學，國教署表示將視疫情變化來規畫。 圖為線上教學示意圖。本報資料照片
有關中小學下學期要不要採線上、線下混合教學，國教署表示將視疫情變化來規畫。 圖為線上教學示意圖。本報資料照片

高中以下學校將於9月1日開學，台北市長柯文哲於今早透露，北市擬採線上和線下混合教學模式，讓在家沒人照顧的孩子到校上課，其他人在家線上上課。對此，便有一名網友發文表示自己的看法，說明如果要這樣實施，不如直接把班級拆了，讓要到校上課的集中一班上課。

原PO在PTT上說明，讓要到校上課的集中一班上課，這樣防疫相關措施還能集中處理，其他不到校的則直接統一線上上課，會比起現在推行這種「混合班」好多了。對此，他更狂酸，不用說會有上課群聚的問題，因為要把小朋友送來學校那就會群聚，就像在外工作一樣，「病毒不會侵擾認真的孩子，對吧…」。

此文一出，許多網友紛紛表示，「認真讀書喔，那我就不感染你了，考試加油」、「為什麼要顧兩邊？線上不就上課……？」、「所以到底有少數人在現場上課的差別在哪」、「你要硬上當然可以，那就會變成誰遷就誰」、「只要有少數學生到校上課，沒盯場肯定出事」。

另外，也有網友藉此回文，整理出其他國家的方式，「國內要怎麼做，可以先看看國外在去年到今年，是怎麼處理這個問題的」，指出先前不管在歐洲、亞洲或是美洲，為了兼顧防疫與學習的需求，許多國家都在做線上線下混和輪替教學，並指出新加坡於去（2020）年5月的新聞就說明，中小學「畢業年級」每周到校準備考試，其他年級隔周到校，同時間約50%的學生去學校，另外50%在家遠距；在捷克的研究就曾表示，小學若以周為單位的輪替教學，可以降低Covid傳播力約75-81%。最後，這名回文的網友強調「大家其實可以用更開放的態度來看這件事情」。

柯文哲 PTT 遠距

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