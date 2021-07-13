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高中免試入學錄取率逾99％創新高 留4.3萬缺額

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年高中免試入學錄取人數共13萬4072人，錄取率99.15％再創新高。本報資料照片
今年高中免試入學錄取人數共13萬4072人，錄取率99.15％再創新高。本報資料照片

110學年高中免試入學今天上午11時放榜，教育部國教署表示，今年全國釋出17萬7840個名額，有13萬5222名學生報名，錄取人數共13萬4072人，錄取率99.15％再創新高；最後留下4萬3768個缺額。

特色招生考試分發入學也在今天放榜，教育部指出，110學年有基北、桃連及嘉義等三區辦理，共八所學校總招生名額279名，總報名人數計379名（基北區253名、桃連區58名、嘉義區68名），八校合計錄取188名，總錄取率49.6％。

教育部表示，考生可到各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，查詢網址如下：https://www.entry.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=58

國教署提醒，7月15日為免試入學統一報到日期，請錄取學生務必依照時間，向錄取學校報到；報到前，可善用錄取學校網站查詢，確認報到方式、假期相關訊息、增加對學校課程特色、未來進路等資訊的認識。

高級中等學校免試入學是12年國教最主要的入學管道。110學年度高級中等學校免試入學包含15個就學區，教育部日前公布實際招生名額，15就學區合計提供17萬7840個名額（含各管道缺額回流），以基北區4萬7427個名額最多，其次是中投區2萬9354個名額、高雄區2萬2697個名額。

免試入學 教育部 嘉義

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高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

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