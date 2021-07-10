基隆暑期線上即時家教上線 自主學習不中斷可線上提問

因應疫情三級警戒延期，基隆市政府規畫暑期線上即時家教，提供包含國文、英文、數學、理化、歷史、地理等學科讓學生不懂的地方可以線上提問，透過即時提問與老師討論的方式，幫助學生可以有更完善的學習。

市府教育處今天表示，邀請各領域優秀專業教師輪值，基隆市國中學生可以從7月12日至30日，有為期3周的時間，在周一到周五下午1時至3時45分的時段，進入線上即時家教教室，與老師線上即時提問獲得解答。

教育處說，為了提高效果，建議想參加線上即時家教的學生先上網報名 (網址：https://reurl.cc/mLkkEY) ，並簡要說明所需詢問的課程版本、章節、進度等相關內容，沒有報名一樣可以在時間內上線提問，由老師提供課業解惑。

基隆市政府表示，期望透過線上即時家教，比照在學校向教師進行提問的方式，讓學生享有一對一即時課業問答，在假期中間也不需擔心學習會中斷。

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