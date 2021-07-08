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校園微解封！可跑操場卻不能打籃球 教部打算這樣落實

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
校園空間大，過去也曾發生禁止民眾入校園，但仍有民眾擅自攀爬圍牆入校打球、休憩，落實成效備受外界質疑。記者趙宥寧／攝影
校園空間大，過去也曾發生禁止民眾入校園，但仍有民眾擅自攀爬圍牆入校打球、休憩，落實成效備受外界質疑。記者趙宥寧／攝影

指揮中心今天宣布三級警戒延長到7月26日，但室內外運動場館、高中以下校園操場有條件開放，大學也比照中小學開放戶外操場，民眾可戴口罩運動，學校也要做好實聯制、禁止飲食等防疫措施，建議學校可和鄰里合作，在開放時段派遣專人看守，但若暑期無人力窒礙難行，也可暫時不開放，也授權地方決定。

教育部今日下午舉行微解封說明會，高中以下學校的戶外操場，符合所在地地方政府防疫措施，7月13日起適度開放提供社區民眾運動使用，但不開放運動設施設備，禁止飲食，須採實聯制，全程戴口罩，學校也要規畫出入動線。

教育部國教署長彭富源強調，「開放戶外操場，不是其他非操場的部分」，由於暑假學校人力有限，因此如飲水機、校園行政區域、教學區域、遊具設施、單槓等健身器材、籃球場、網球場仍維持暫停開放；高教司長朱俊彰也補充，大學戶外空間也比照高中原則辦理。

不過，校園空間大，過去也曾發生禁止民眾入校園，但仍有民眾擅自攀爬圍牆入校打球、休憩，如今只開放操場，封閉籃球場等，落實成效備受外界質疑。

彭富源表示，建議學校可跟社區鄰里合作，開放時段派專人看守，但若學校行政能量上窒礙難行，「他（學校）也可以暫時不要」，但排除因素後，希望還是能開放。

學校7月13日起也為解封，開放學校戶外操場。圖／教育部提供
學校7月13日起也為解封，開放學校戶外操場。圖／教育部提供

教育部 口罩 實聯制

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