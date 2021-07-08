飲食對精子影響 南一中「探究與實作」課程學生有發現

新課綱上路後，「探究與實作」是重點課程，台南一中這學期開了門以校園飲食為主題的探究課程。疫情不便下，學生探究飲食對精子的影響、餐具的安全等，展現學生獨立思考及解決問題的能力。

學生邱柏方表示，因無法到校進實驗室操作，就用家裡的生活材料來取代，有些要用到酸液，就改用醋；有些需用到實驗內高危險性的材料，因無法取得，也不適合在家中做，就改變主題，或用問卷方式來取代。

美食廣場是南一中學生吃午安常到的地方，但因位於角落，距離較遠，邱柏方表示，他們這一組從位置、角度等探討不同大樓學生到美食廣場要走多久，進而設定點，畫出路線、距離，提出解決方案。由於學校的新民樓將改建，建議未來美食廣場能移至此，對多數學生會較方便。

學生曾景脩說，改線上學習後，因探究與實作課程需要分組討論，因無法面對面，較難充分表達，確有影響。他們研究的是飲食對精子的影響，因無法到校上課及實體探究，就分工查期刊、論文，搜機相關資料，並做常理判斷，歸納出結果。

從探究中發現，高油、高熱量、高糖飲食會影響精子的濃度與功能，而高糖、高熱量食物也會影響精子的活力。

學生涂恆瑋與同學以「面面俱到」為題，研究美食廣場及超商內的餐具是否安全，以及班級垃圾量多寡對環境的影響。他們採用查文獻、實驗、問卷來做，其中實驗部分將高溫的水放入容器，並透過手機APP掃描，觀察顏色的變化。

台南一中的探究與實作課程，由校長廖財固領軍，結合社會、自然及藝能科教師何興中、陳立偉、郭復齊、謝承霖、潘智惠等人共同合作。課程中，引導學生探究生活議題，統整各領域解決問題途徑，先發現及界定問題，再規畫與蒐集資料，然後根據證據提出主張，分析詮釋資料與論證，最後能總結、反思與表達，培養學生獨立思考並解決問題的能力與行動力。

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