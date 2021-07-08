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樹人家商建置線上學習資源 優化課程內容

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
樹人家商幼保科學生在老師帶領下，實作練習，培養照顧幼兒能力。圖／新北市樹人家商提供
樹人家商幼保科學生在老師帶領下，實作練習，培養照顧幼兒能力。圖／新北市樹人家商提供

疫情嚴峻，教育部宣布全國各級學校配合停止到校，樹人家商配合新北市教育局政策，在停課不停學期間建置線上學習資源，提供學生多樣學習資源管道與平台選擇，也讓學生在這波線上學習的潮流中，思考自身自主學習的主動性，提升自學能力。

樹人家商師長們在暑假期間持續提升各專業類科商業經營科、資料處理科、觀光事業科、餐飲管理科、幼兒保育科，美容科、電子商務科、時尚模特兒科、影劇科九類科之專業教師教學能力，運用新北市創新教育加速計畫「安心新北、扶老同行、樂活人生」，帶領師生深入了解銀髮服務，體現社會關懷，增進師生服務熱忱進行社會參與，為新北打造創新教育特色。

校方藉由新北市創新的教育加速計畫，將服務對象從原本幼兒園、國中小，拓展至銀髮長者，使師生面對超高齡社會趨勢可藉由課程調整、教師教學，認識、瞭解高齡長者的需求，從實作中學習與長者互動、溝通、協作。

暑假初期，幼兒保育科教運用線上學習系統，培訓蒙特梭利專業證照班，使樹人家商全體幼兒保育科教師獲得AMI專業證照。後續幼兒保育科將使用蒙特梭利認知悠能法開發適合銀髮長者教具教材，同時鏈結學校各專業群科針對銀髮長者研發之教具操作、體驗活動，共同達成預防、延緩、減緩銀髮長者失能問題，提升長者生活品質、兼顧尊嚴，以達成樹人家商創新教育加速計畫目標。

樹人家商校長利政南表示，疫情時代翻轉傳統授課模式，改變教學生態，教師應順勢而為，運用教師社群持續學習教學新資訊與創新教學模式，對於各群科教師不因疫情而停止增能培訓，轉變使用線上教學系統，達成教師教學知能提升，擴充專業核心能力的作為相當感動。

利政南指出，校方將持續優化學習環境，因應產業趨勢培養學生專業實作技能、擴大師生教育視野，同時進行跨域、跨學制產學鏈結，串連跨界資源，開創新北創新教育特色的技職學校。

樹人 疫情

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