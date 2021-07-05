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南投線上學習資源缺 台積電出手捐200台再生筆電

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台積電慈善基金會今天捐贈200台再生筆電給南投縣25所學校供弱勢生使用。圖／南投縣政府提供
台積電慈善基金會今天捐贈200台再生筆電給南投縣25所學校供弱勢生使用。圖／南投縣政府提供

受疫情影響，全台中小學自上月19日停課，改採在家線上教學，而為協助偏鄉、弱勢學童，台積電慈善基金會今捐贈200台再生筆電給南投縣25所學校，遠見天下文化教育基金會則提供100組線上教學免費帳號，鼓勵教師進修精進教學。

南投縣府指出，教育部宣布全國各級學校及課後照護機構配合停課到7月2日，但學生仍須在家進行遠端線上學習，現在雖進入暑假，但多數國高中仍規劃線上暑期學習課程，停課期間，台積電、遠見天下關注到偏鄉、弱勢學習問題並協助。

副縣長陳正昇說，台積電慈善基金會董事長張淑芬長期支持偏鄉教育，先前曾資助信義鄉雙龍國小裝設網路分享器及教學資訊設備，近期更募集200台再生筆記型電腦，並在今天捐贈給縣內25校的弱勢生，協助也鼓勵孩子善用筆電學習。

其中，漳興國小獲贈8台筆電，校長張鈴采表示，線上遠距學習對弱勢家庭是很大的衝擊與考驗，設備上的差距，縣府和校方都盡力設法彌補，但難免捉襟見肘，感謝台積電持續關注弱勢生學習及捐贈，讓他們在家也能得到平等學習的機會。

除了硬體資源外，遠見天下文化教育基金會為能提升防疫期間遠端線上教學的效率，盼學生透過網路也能正常學習，優先選擇南投縣捐贈100組「1號課堂全暢聽年會員」免付費帳號，讓教師也能在線上持續進修、學習成長，藉此嘉惠師生。

陳正昇說，縣庫雖困窘，但縣府團隊仍將學生學習列為最重要的施政工作，疫情期間也持續要求學校落實提供學生在家線上學習，感謝台積電、遠見天下基金會，協助縣內學校建構軟硬體設備，讓師生都能獲得更多元的遠距教學及學習的機會。

台積電 偏鄉教育 停課

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