鼓勵青年創生！ 全台四處青聚點出爐 最快9月對外開放

教育部青年發展署審查全台地方創生青年區域性交流聚點，結果出爐。全台四處青聚點分別是桃園市中壢區青年事務局 (北區)、雲林縣斗六市舊城區三小樓(中區)、屏東縣高樹鄉原南華國小校區(南區)、宜蘭縣五結鄉中興文化創意園區(東區)。青年署表示，四處青聚點最快9月對外開放。

青年署說，青聚點是配合國家發展委員會「加速推動地方創生計畫」，今年於全台灣北、中、南、東打造4處啟動青年行動能量的區域性青聚點，與地方政府合作，利用公有既有空間，共同整備作為地方創生專屬的青年區域性交流聚點。

根據青年署資料，各區青聚點提供至少80坪空間，含多功能空間供活動成果展示或共同工作使用、可容納20人以上的會議室，及供青年交流的開放式聯誼空間。各區也有地方人才培育、跨域交流活動、提供業師門診諮詢，以及整合公私部門相關資源，建立創生青年發展地圖等。

青年署說，北區青聚點位在桃園青年事務局2至3樓，連結其他各地創生場域，如新北烏來教會、桃園野菱蔓生、復興食農及新竹關西共下歇。中區在雲林縣舊警察宿舍-三小棟，將與周邊資源串聯形成文化創意聚落，並鼓勵青年組隊進駐。南區在屏東縣高樹鄉原南華國小舊校區，打造大專生職場體驗、青年創業育成及智能農機人才培育的場域。東區青聚點在宜蘭中興文創園區4號倉庫，建立人才資料庫，將跨域服務東部的41個鄉鎮。

青年署說，四個青聚點最快9月對外開放，後續將於青年署區域性青聚點網頁不定時發布各區最新動態消息，敬請期待。 中區青聚點將整修雲林縣鄰近行啟紀念館的舊警察宿舍─三小棟。圖／教育部青年發展署提供 北區青聚點將重新裝修桃園青年事務局2至3樓空間。圖／教育部青年發展署提供 南區青聚點預計將屏東縣高樹鄉原南華國小舊校區活化再利用。圖／教育部青年發展署提供

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