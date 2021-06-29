暑假不停學 竹縣公播課程推線上美勞DIY、動手做實驗
三級警戒延長到7月12日，為了讓學生在居家防疫的情況下也能度過充實的暑假，新竹縣政府結合民間補教協會推出系列精彩新竹縣公播課程，自7月5日至7月16日在Youtube新竹縣公播頻道與北視第三台，播出動手做黏土、點心、跳健康操、客家習俗、科學實驗等30門課程。
教育處表示，此次新竹縣公播課程由新竹縣補習教育協會提供公益協助，與縣府共同製播10門線上體驗課程，另外20門課程則是精選新竹縣教育研究發展暨網路研究中心錄製的課程，自7月5日起將連續播放2周，播放時間為每周一至五上午10點與下午2點。
除看利用電視收看外，也可選擇到Youtube新竹縣公播平台（https://www.youtube.com/channel/UCMkjJ12hlSdrPKA3VHXIx5g）觀看，還可利用平台的設定提醒功能，準時收看線上課程，讓學生和家長一起雲端分享知識，透過教學影片親自動手跟著做，結合科技提升應用能力。
縣長楊文科表示，暑假雖然來臨但疫情尚未減緩，呼籲學生以防疫為優先，盡量待在家中，並保持正常作息、多喝水，勤洗手，才能維持良好的抵抗力，此次也藉由推出趣味的新竹縣線上體驗課程，陪伴學生暑期居家防疫期間也能多元體驗，並學習到課外知識。
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