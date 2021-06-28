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追求完美錯了嗎？ 東大生舉「東大特訓班2」為例：壓力大會反效果

聯合新聞網 / 綜合報導
東大特訓班2。圖／擷自東大特訓班2官方推特
東大特訓班2。圖／擷自東大特訓班2官方推特

有的人做事喜歡追求完美，但也有人認為事情得過且過即可。最近日本就有東大生，藉由日劇「東大特訓班2」的故事情節，探討追求完美主義，反而可能造成的問題。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，現正就讀東大的學生布施川天馬，認為有的人追求極致完美，凡事都想做到百分之百。雖然布施川很尊敬這樣的人，但他自己就比較隨意，認為事情做到個八成左右就算不錯了。反而是處處要求完美，其實未必是件好事。

布施川的理念，正巧在最近日劇「東大特訓班2」同樣也有類似的演出。在第九集，櫻木老師（阿部寬飾演）和學生瀨戶輝打賭，比誰在投籃10球之內能投進更多球。一開始，瀨戶雖然連進兩球，櫻木老師則前兩球都落空，但後來櫻木老師的投準率越來越高，反而是瀨戶卻頻頻失常落空，最後就是櫻木老師贏下了這次的對決。

櫻木老師分析，瀨戶之所以會輸掉，原因就在於他「每一球都想投進」，所以只要出了一些差錯，內心的壓力就會越來越大。而且看到櫻木老師不斷進球後，心態更是完全崩盤。反而是櫻木老師，從一開始就抱持著「進個六球左右就好」的心態，因此開場連續落空兩球也不緊張，最後才能徹底發揮實力。

布施川認為，像這種「比誰多」的勝負，很容易落入想要「一次全拿」的窠臼之中。但在很多時候，做到完美幾乎可說是一件不可能的任務。因此比起拚到完美，不如仔細評估自己的實力，設立「最起碼能做到的」及「理想情況下能做到的」兩個目標，才不會讓自己陷入焦慮之中，最後功敗垂成。

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