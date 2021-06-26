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因應暑假閱讀需求大增 台南44處圖書館7月起開放取書

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市公共圖書館從7月1日起恢復線上預約，全市44館將開設取書窗口供民眾領取預約書。圖／台南市文化局提供
台南市公共圖書館從7月1日起恢復線上預約，全市44館將開設取書窗口供民眾領取預約書。圖／台南市文化局提供

三級警戒延長到7月12日，台南市公共圖書館期間都配合閉館，不過因應暑假到來，市府文化局長葉澤山表示，為了滿足親子及民眾研究等需求增加，從7月1日起恢復線上預約，全市44館將開設取書窗口供民眾領取預約書，鼓勵民眾宅在家閱讀，安心防疫。

文化局指出，民眾在疫情期間無法外出遊玩，居家的閱讀需求大增，加上暑期將至，親子自學也不能停歇，因此預計7月1日起恢復線上預約，提供取書窗口讓民眾領取預約書，如果要借閱書籍，只要上網預約圖書，收到預約到館通知信後，即可在保留期限內，到指定的取書窗口領取預約書，同時也能紓解自助取書機人潮。

葉澤山說，疫情雖然趨緩，但防疫仍不能鬆懈，目前尚未開放民眾進入館內閱覽，此段期間，讀者可調閱跨館書，也可調閱同館在架書，讓讀者預約圖書不受地區限制。5月閉館前已經預約、尚未取書的民眾會先收到通知信。

另外，6月1日開始實施的「書香宅急便」反映熱烈，7月1日起全面恢復線上預約後，全市「書香宅急便」服務，統一改由新總館宅配寄送，其餘各館暫停服務。

南市圖表示，為減少民眾外出頻率，調高續借次數為2次，防疫閉館期間，已延長讀者還書時間到7月15日，民眾可在家安心閱讀完一批書籍後，在到期日前再一次歸還。

疫情 文化局 親子

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