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怎樣評量才公平？雄女體育線上施測 雄中國文考試惹議

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄女中高一體育科實施線上測驗，742名學生嘗試一起考。本報資料照片
高雄女中高一體育科實施線上測驗，742名學生嘗試一起考。本報資料照片

疫情導致全國中小學學生停課到暑假，關於中小學期末考部分，教育部國教署要求以「不到校」為原則，採多元方式評量，如果高中未考期末考，可用調整定期評量的占分比率方式處理。學校對評量都謹慎處理，高雄女中高一體育科實施線上測驗，742名學生嘗試一起考；雄中有家長對國文科評量方式有意見，教師臨時宣布要考試，引起部分學生反彈，校方表示還在研議。

7月2日是高中第二學期休業式，一般在休業式前3天是期末考日，下個星期就進入期末考周，各校都在進行學生學期評量。

高雄女中校長林香吟表示，每科性質差異大，學校授權各科教師開會決定，原則是「同年級、同科標準必須要一致」。結果高一的體育科老師商討後，決定以線上考試施測。線上考試要如何顧及公平性？大家也討論很多方案，例如增加題目數、相同試題混合排列等。

於是雄女高一體育考試，統一實施線上測驗，全校共同使用一份測驗卷， 分為是非與選擇題共50題，學生可以openbook，測驗限制時間為30分鐘，題目上傳到「高雄女中雲端平台-學習網」，學生於統一施測時間上網填答。雄女高一有742名學生，同時上線考試時，有些學生無法上線，或上線後又斷了，後來採取延長30分鐘讓學生作答，解決網路塞車問題。因為採取限制時間，學生須在很短的時間完成，老師可以從系統查看是否每位學生都完成測驗，老師只要將答案上傳，系統就可以主動完成批改動作，老師及時得知學生測驗成績。

雄女教師舉了幾個體育科考題，試試你答對了嗎？

( )1.籃球比賽若控球隊將球帶入前場的時間超過8秒，對隊將可獲得罰球。

( )35.下列排球兩隊分數表示一局比賽已結束的是？

(A)14:12 (B)26:24 (C)20:18 (D)25:24

( )41.桌球比賽決勝局一方先得幾分時，應互換方位？

(A)5分 (B)10分 (C)11分 (D)21分

雄中的國文科考試則引起爭議，學生說，因為有家長覺得報告分數不客觀，向學校反映，老師才突然宣布要考試。不太想考試的學生表示，如果家長反應就可以改，那其他科目怎麼辦？還有學生說，6月22日才說要考試，剩不到一個星期可以準備了...。學生覺得國文科常常在講的「以民為本」、「仁政」，似乎沒有做到。

雄中代理校長顏銘賢表示，各科考試會顧及同年級的一致性與公平性。國文科的評量方式還未完全定案，還有微調空間，教師有專業考量，決定後會公布在校網。

期末考 體育

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