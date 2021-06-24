第三級警戒延長到7月12日 南投暑期活動停辦、延後

中央流行疫情指揮中心發布全國三級警戒維持至7月12日，為降低群聚感染風險，南投縣教育處也決定暑期研習、活動及營隊停辦或延後等8項措施，確保學生安全。

教育處表示，各項暑期活動，包含研習、活動及營隊等，原則停辦或暫緩辦理；夏日樂學部分如採線上方式進行，學校不用再提計畫修正案，採依實核銷。

南投縣私立幼兒園、補習班，安親班、兒童課後照顧中心、社區大學及成教班等相關機構延長停課至7月12日，國中九年級暑期輔導課部分，各校以線上視訊方式辦理。

暑假期間持續關懷弱勢學生，針對未到校的低收入學生及到校參加課輔或活動的低收入學生、中低收入學生、家庭突發因素及導師認定的弱勢學生，午餐由學校協助購買物資或協調周邊超商及符合衛生規範之自助餐等餐點業者協助午餐供應。

各校暑假開辦之學習扶助課程得停辦或改採線上教學，採用線上教學的學習扶助課程教學人員授課鐘點費，請依實際授課情形核實支付。

南投縣國小教師聯合甄選考試，中區策略聯盟將於近日再予開會討論，之後視疫情變化作調整，請隨時注意縣府教育處及教師甄試網站最新公告訊息。

南投縣公立幼兒園契約進用教保員甄選日期因應疫情延後至7月17日、18日星期六、日辦理，但後續仍須視疫情發展調整。

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