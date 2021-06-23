疫情打亂實作學習 學習歷程檔案延至9月30日前上傳

全國高一、高二生都要建置高中學習歷程檔案，但這學期長達三分之一課程因疫情改採遠距教學，科學實驗課與技術實作課窒礙難行，教師也無法到校認證學生的課程成果，師生憂趕在暑假前交件「成品不好看」。教育部國教署宣布延後學生上傳本學期課程學習成果和多元表現的作業期程，至少延長到9月30日。

疫情打亂高中生學習，台灣青年民主協會彙整國內高中生意見，發現這段期間許多實作課程無法進行、難與同學完成分組報告。有學生修習社會科探究與實作課程，訪談研究全都取消，期中時無奈臨時換題目；自然科實驗也停擺。有學校原要舉辦自主學習成果發表會，開放學生交流分享，如今全都喊卡。

全國教師工會總聯合會最近也調查全國近千名教師，七成六教師認為線上教學導致「學生實作能力下降」，近六成直言「不利呈現學生成果作品」，恐將影響學生升學權益。

全教總高中職委員會主委張瓊方說，疫情期間技術型高中實作課難進行，這屆學生準備升學時，呼籲大學端將疫情因素納入審查考量。

另外，台青協調查發現，學生反映學習歷程檔案上傳後無法修改，且要經教師認證，但疫情期間很難聯絡上部分老師，無法及時獲得意見。張瓊方則說，教師得到校連線登入系統，才能認證學生作品。若要趕在第三級警戒結束前上傳，老師面臨移動風險，延後上傳期程是合理方案，能降低相關衝擊。

有些實作課教師快速因疫應變。輔導多校執行高中自然科探究與實作課程的師大附中地球科學教師洪逸文分享，有些教師改錄影片示範科學實驗，要學生觀察或分析數據，或改用家中素材做實驗，解決學生無法進實驗室的難題。「學生沒辦法在分組做實驗中相互學習、合作」，是最可惜之處。

高雄中學物理教師盧政良則說，疫情帶來限制，也讓教師思考更多元的教學方式。雄中因疫取消要進實驗室的課程，改讓學生「探究身體」，執行有關記憶力、跳躍力，或對時間的感覺等研究主題，激發出另類且有趣的學習成果。

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