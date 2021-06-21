逾3千名港生報考我大學 教育部簡化招生流程攬才

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年報名個人申請的僑生近7000人，比去年大增1686人，成長率達三成三；香港學生增加685人是大宗。本報資料照片
今年報名個人申請的僑生近7000人，比去年大增1686人，成長率達三成三；香港學生增加685人是大宗。本報資料照片

海外聯合招生會統計，今年報名個人申請的僑生近7000人，比去年大增1686人，成長率達三成三；香港學生增加685人是大宗。成長主因是全球受疫情影響、香港經歷反送中事件，原本打算到香港、中國大陸等地讀書的學生都首選台灣。

海聯會指出，今年高達6854名境外生報名我國大學個人申請，比去年增1686人，成長率三成三。其中5002人報名學士班，約比去年成長二成五；碩士班則有1773人報名，成長率達六成。按來源地，港生由去年的2463人增為3148人是大宗。

教育部今天主動發布新聞稿，表示將持續提供各大學校院充分的招生名額，並督導「海外聯合招生委員會」精進整體招生作業，簡化招生程序及建立雲端和線上報名機制。

教育部建議港生透過香港學生招生諮詢服務專線（電話：+886-49-2910900）、電子郵件信箱（overseas@ncnu.edu.tw）、臉書粉專（https://www.facebook.com/THEOE2021HK）即時通訊、台灣高等教育線上博覽會（https://www.overseas.edu.tw/THEonlineEXPO/）等多元諮詢管道，了解來台細節。

另外，教育部國際司表示，因應香港情勢變化，在港台生若遭遇緊急事故，可撥打我駐港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助專線（852-6143-9012）尋求協助。教育部也將積極與在港台生保持聯繫，並提供返台學生洽詢服務（洽詢專線電話：02-77366703、77366310）。

香港 教育部 港生

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