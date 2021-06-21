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新北推夏日在家學習 上百場線上夏令營7月開跑
受疫情影響新北市一律停止到校到7月，教育局現推出「夏日e起來新北宅學習」提供學科、創意實作、體能活動等線上夏令營，即日起報名開跑，7月5日陸續開課。教育局長張明文表示，市府針對各階段學生打造相關課程，總場次近400場。
張明文指出，線上夏令營是把學習形式以公播、線上互動、隨選即看等多元方式呈現，共計有140多場線上營隊、240多場線上互動可成以及100多不雙語、環境教育等各類教學影片，讓學生依興趣隨選隨看，就算宅在家也能運用科技提升資訊素養。
教育局表示，線上夏令營詢問度高，其中「新北超前職探數位體驗學堂」提供個人優勢智能適性職涯分析，最受學生期待。另外如「英速魔法學院」、「夏令雙語學習營」，外籍教師化身直播主和小朋友線上互動學外語，也是熱門選項。
上百場線上夏令營中，課程涵蓋領域包括音樂、餐飲、拼貼、玩具實作、體育、課輔等，此外，教育局與13家地方有線電視業者合作，8月前在公用頻道CH3固定3個時段播放線上課程，並上架VOD讓學生可重複觀看。
針對邁向成人的高中生，市府也規畫「POWER UP學習歷程檔案」教學專輯，內含升學資訊、如何自主學習、統種資料技巧等重點，作為高中生製作學習檔案時的參考。同時市府也和各大學合作，除普通高中也暑期專班，高職也開設技職主題暨雙語課程以及破解統測歷屆試題，國高中總計課程超過240堂。
教育局指出，今年新北親師生平台今年加碼舉辦「點數10倍送ipad瘋狂抽」活動，鼓勵學生進行自主學習，如有變化也會視疫情滾動式調整，詳情可上新北市中小學寒暑期育樂營網站、新北暑假不打烊夏日樂學平台查詢。
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