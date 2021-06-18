9成5高中師線上教學 學生想借平板卻因「有手機」拒借

全國「停課不停學」滿一個月，全國教師工會總聯合會近期針對高中職教師線上教學進行問卷調查，發現目前恐有上千名學生因設備不足，無法進行線上學習，也有不少學生的學習設備僅是一支「手機」，長期的線上學習對視力的傷害極大，向學校請求協助發給平板時，學校卻以「學生已有設備」為由，拒絕給予協助。呼籲主管機關應立刻清查設備欠缺的學生，並給予相應資源。

全教總於今年6月7日針對高中教師發起問卷調查，包含括「居家辦公／教學狀況」、「停課不停學」教學現況、「行政機關的支援」等三部分。總共回收有效問卷共960份，問卷內容經過整理後，發現關於學生軟硬體設備問題有迫切性，呼籲各級主管機關應予以重視。

根據調查結果，有高達95.6％的高中老師採取線上教學，但問卷中提及「您任教的班級中，是否有學生因為軟硬體設備不足，而無法進行學習？」有27％教師回答「是」其中有72％表示問題有獲得解決，但仍有28％表示無法順利進行學習，也就是說，總共有7.56％教師回答學生因軟硬體設備不足，而無法進行居家學習。

全教總指出，由於教師數按照班級數來設算，因此教師數百分比相當於班級數的百分比，若以全國高中1萬9500班，就可能有1474名學生因設備欠缺，而在這段期間無法學習，更何況一個班級中可能不只一名學生設備欠缺，實際數字恐怕會更高。

全教總說，基於「一個都不能少」的原則，學生若沒有軟硬體設備，這是嚴重疏漏，呼籲主管機關立刻要求各校確實清查是否有因設備不足而無法學習的學生，並立刻補足相關設備，以免整個學習階段落掉、脫節，更不利復課後的學習。

全教總表示，也有許多教師也反映，有不少學生的學習設備僅是一支「手機」，長期的線上學習對視力的傷害極大，向學校請求協助發給平板時，學校卻以「學生已有設備」為由，拒絕給予協助；也有許多學生手機網路並沒有「吃到飽」，必須透過其他方式上線，甚至就因此缺課。

全教總也說，有老師反應家長因擔心學生將學校借予的設備弄壞而需要賠償，所以拒絕接受學校的設備，這些在學習設備上所遇到的問題，急需要主管機關設法解決。

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