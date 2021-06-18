輔英科大疑挪學輔人力招生 高教工會籲教育部徹查

2023年教官即將退出校園，政府近年將預算轉為補助各大專校院增聘「學生事務與輔導創新工作專業人力」，包含增聘危機管理人員（校安人員）、心理師、宿舍生輔人員等。台灣高等教育產業工會近來卻接獲輔英科大會員集體檢舉，指出校方竟違規挪用獲教育部補助之學輔校安專業人力，要求其轉做學校「招生業務」或「軍訓室業務」，5名相關人員因拒絕配合，即遭違法解雇，呼籲教育部介入徹查。

高教工會今日偕同輔英科大校安人員代表出面召開線上記者會，公開輔英科大挪用政府補助學輔人力的狀況，高教工會說，校方因勞資協調業務變更缺乏共識，一次違規解雇5名校安人員。

輔英科大校安人員代表指出，原有校安人力即相當有限，預算皆來自教育部之學輔創新人力補助，但校方基於招生壓力，竟於109年3月份調用部份受補助之校安人員支援招生工作。自109年4月份至6月底期間，學務處生輔組楊、郭、蔡姓等校安等皆多次支援軍訓室到各高中職校執行招生宣教工作。自11月份起許員、隔年1月起孫員皆專職執行招生工作，完全免除所有業務、勤務以及學生輔導工作，導致學輔校安業務人力更為吃緊，也沒遵守政府補助款目的。

這名校安人員表示，幾個校安人員集體向校方提出反對意見，要求校方重新協商工作安排，但校方卻在違規調動部分校安人員從事招生業務後，對其餘人員則要求分攤人力減少後加重勞務，毫無協商與溝通意願，只有表達「請接受，不接受就請走人」的態度，最後甚至將5名不願配合的校安人員解雇，完全無視勞動基準法。

高教工會表示，「輔英案」形同是在對全國學輔人員的專業定位宣戰，且全國大專校院之學輔人員及校安人員已有數千名之多，並已是當代校園不可或缺的專業人力，不容許任何大專校院違規挪用此等人員從事無關業務，甚至公然大量違法解僱。

高教工會也說，輔英校安人員也有向教育部提出檢舉，未料檢舉人事後卻遭解雇。校安人員代表指出，教育部派員至輔英專案稽查過程莫名消極，不僅刁難校安人員現場逐字手寫報告，調查官員甚至態度嘻笑、催促不耐，彷彿專案稽查僅是過水形式，結果早有定論。

高教工會呼籲，若教育部容許學校掛羊頭賣狗肉，拿學輔專案的政府補助聘人，實際上卻去做毫無關聯的招生工作，或轉移處室改從事軍訓室業務，是把學輔人員的專業定位放在哪裡？呼籲教育部應正視類似亂象，徹查全國學輔校安人力遭違規挪用情況。

對於輔英解雇校安人員的作法，高教工會也說，不應只是消極地「丟給法院處理」，而應積極予以查處，端正教育風氣。

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