151所大專獲110年高教深耕經費 台大23.2億元居首

教育部最近公告，110年全國共151所大專校院取得高教深耕計畫經費，台灣大學取得23.2億元是最多，其次是成功大學14.1億元，再次為清華大學12.1億元。陽明大學與交通大學當時各自申請經費，今年2月合併為陽明交通大學，經費加總達13.8億元。

高教深耕計畫107年開辦，高教司表示，整體補助經費確實提升，從107年的167.2億元，提升到110年的179.4億元，成長幅度達7.29％。不過台大、交大下一年經費略減，主因是其中一項特色領域研究中心計畫，部分中心未來不再補助。

台灣觀光學院確定今年9月停辦，仍獲30萬元經費。教育部表示，該校有270名學生，其中原住民學生占六成，為持續辦理原住民學生生活及學習輔導工作，維持原住民學生在校就學及生活的支持系統，仍補助該校原資中心經費，以確保原住民學生的學習權益。此項經費要專款專用，不得挪為他用。

高教司表示，去年起停止提供專案輔導學校高教深耕經費，但為保障經濟或文化不利學生與原住民族學生權益及提升學習成效，專輔學校仍可申請「完善就學協助機制」及「原住民學生輔導」經費。

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