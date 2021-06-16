高中生選社會班群卻沒數A可修 變相強迫修數B

近來高一升高二學生正面臨學群分流，新課綱上路，數學科也會在高二分為「高數學需求」的數學A與「低數學需求」的數學B。卻有高中教師反映，有學校在社會班群數學課時間僅開數B，變相強迫選擇社會班群的學生只能修數B，若學生有數A需求，僅能利用第八節課或是暑假時間來彌補，不僅課程不完整，還浪費時間白修課，嚴重影響學習權益。

社會班群包含文法類、財經類，自然班群包含理工類、醫護類，並再細分對應18學群。多數社會班群學生會選數B，少數想考商管科系的學生有數A需求，不少學校會在社會類組數學課時開數A、數B兩種班別，供學生自由選擇。

卻有高中數學教師指出，有學校在社會班群數學課時間僅開數B，變相強迫學生只能修數B。全教總高中職主委張瓊方也提到，確實在教學現場，有些學校難為了少數學生單獨成班，會選在彈性課程時間開課，讓學生彌補數A、數B的學習差距。

但仍有不少學校皆會依學生需求開課，人數少也盡可能成班。若以北一女為例，數學教師吳銘祥表示，社會學群共有六個班，其中五班都上數A，僅有一個數B專班；台北市成淵高中則將四個班的社會組學生，一班分成兩組，若學生在學期間想從數A改修數B，僅需在班級內轉組，不影響學分計算，實施一年下來，轉組或轉班學生也僅有個位數，顯見同學分組前的志向都已相當明確。

新北市雙溪高中是綜合高中，也是偏遠學校。校長彭盛佐表示，全校高二共五個班，一班是自然類學群選數A、兩班是社會類學群選數B，另還有兩班適用技職數學，也有商業群科供學生選擇。若學生在數學科有特殊需求，就算一班僅有五人，也會開班授課。

教育部國教署表示，有關學校課程規畫，已於課程計畫填報系統設定中，在各普通型高中填報課程計畫時，於高二各班課程規畫上，均應並列「數A」及「數B」兩類科目，以保留將來依據學生意願開課彈性。經查108至110學年度普通高中課程規畫在高二各班均並列有「數A」及「數B」兩類科目，並已報經各主管機關備查。

國教署也提到，各校也要在實際開課前，事前調查學生修習不同類型課程的意願，並據以開課。若遇有特定班群（例如「文法班群」）絕大多數學生選擇修習「數B」、極少數學生選擇修習「數A」情形，學校也得安排少數學生跨班上課，滿足學生修課需求。

張瓊方認為，這是學校排課的問題，不僅小校有可能發生，大校亦然，但教學現場必須要有補救措施，滿足學生需求，讓學生能適性發展；也有基層教師指出，課程計畫與實際開課是兩回事，若學校有仔細調查學生修課需求，才會真的發現問題點。

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