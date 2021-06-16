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高中免試入學嘉義錄取率近99％ 專家教戰填志願

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國三生正在選填志願，專家指出志願卡上的前五個排序最關鍵，建議填二個夢幻學校、一個落點內學校，以及二個穩上的保險志願。本報資料照片
國三生正在選填志願，專家指出志願卡上的前五個排序最關鍵，建議填二個夢幻學校、一個落點內學校，以及二個穩上的保險志願。本報資料照片

國三生正在選填志願嘉義縣教育展望協會14日舉行高中免試入學線上說明會，與會的高中主管表示，嘉義地區錄取率近99％，積分審查已直接以國中教育會考成績匯入，學生唯一還可以調整的是「志願序」分數；選志願時應從自身興趣出發，思考自己適合讀高中或高職。

嘉義女中教務主任連珮瑩指出，過往嘉義免試就學區招生總額約6600人，報名總額約5200人，平均錄取率達98.88％，有高達85％以上學生是以前三志願錄取學校科系，填妥志願序很重要。

民雄農工教務主任蔡文豪進一步建議思考自己適合讀高中或高職，「小時候父母親都要我們讀好書，做大事，豈知未來是學好能力，可以賺大錢才是更實在的。」

長期關注升學趨勢的華興中學校長曾騰瀧建議，如果確定自己喜歡動手做，又有明確想學習的技術類科，可優先選高職；若對學科有興趣，或自認還需進一步探索志向，建議優先考慮高中。

竹崎高中教務主任陳琬婷說，嘉義地區今年第一次聯合辦理特色招生考試分發，包括人文科學特色班、AI科技特色班，也是可以考慮的選項。

曾騰瀧建議，志願卡上的前五個排序最關鍵，建議填二個夢幻學校、一個落點內學校，以及二個穩上的保險志願。

嘉義 國中教育會考 填志願

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