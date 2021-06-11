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皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

國中會考屏東7人併列榜首　中正、明正各1、南榮5人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今年國中教育會考成績今天公布， 屏東考區共6621名考生，5科精熟5A++與作文6級分有7人，5科精熟234人，5C比例較去年下降的學校有18校。記者潘欣中／翻攝
今年國中教育會考成績今天公布， 屏東考區共6621名考生，5科精熟5A++與作文6級分有7人，5科精熟234人，5C比例較去年下降的學校有18校。記者潘欣中／翻攝

今年國中教育會考成績今天公布， 屏東考區共6621名考生，縣教育處說，5科5A++與作文6級分有7人，明正國中和中正國中各1人，南榮國中5人，5科精熟5A+共234人，含5A++23名；寫作6級分89人、5級分1032人，成績較去年進步；另外，5C比例較去年下降的學校有18校，減少5%以上的有泰武國中、飛夢林學園、高樹國中及新埤國中等4校。

縣教育處說，6月15至16日受理成績複查申請，為降低群聚感染風險，可透過線上申請，詳情請至屏東考區110年國中教育會考試務會網站（https://www.pths.ptc.edu.tw）查詢。

縣教育處說，今年度因應會考成績延後一周公布，入學管道期程順延一周辦理，因應疫情及第三級疫情警戒，除現場報名外，規畫劃其他彈性配套措施，請至各入學管道委員會網站查詢或電話洽詢。

縣教育處預計6月24日公告屏東區高級中等學校免試入學實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願(網址:https://ptc.entry.edu.tw)，7月1至2日為免試入學報名，7月13日分發結果公告，提醒師生留意重要日程；屏東區高級中等學校可選填30個志願，請學生選填志願前和師長充分討論，建議依學生興趣並參酌個人序位區間選擇最適合的學校。

國中教育會考 屏東 填志願

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