二信技專統測3年出4榜首 學校發現共通點學生分享經驗

基隆二信高中技專統測近3年來的4位榜首，國中教育會考入學成績高低不一，但是共同交集都是該校國中部直升，國中時期就透過多層次的升學進路介紹，加上分批赴該校技高部各科實作體驗，所以在升學選擇前早已清楚定向，即便教育會考績分30分以上，也沒有隨著「主流」選擇普通高中路線，而是適性投入適合自己的技術類科，及早接觸專業領域打基礎，省去高中3年的生涯摸索。

二信高中技專統測近3年產生全國4位榜首，分別是108年商經科王郅淞獲商管群榜首、109年應用英語科詹莉萱獲外語群英語類榜首、110年商經科李杰融獲商管群榜首及應用日語科莊庭棋獲外語群日語類榜首。「榜首」產量驚人，讓人好奇是怎麼辦到的？值此今天教育會考成績公布之際，這些成功的經驗，學校特別提供國中畢業生借鏡。

學校發現，這些榜首國中教育會考入學成績高低不一，但是共同交集都是該校國中部直升，國中時期就透過多層次的升學進路介紹，加上分批赴該校技高部各科實作體驗，所以在升學選擇前早已清楚定向，因此即便是教育會考績分30分以上的王郅淞與莊庭棋，也沒有隨著「主流」選擇普通高中路線，而是適性投入適合自己的技術類科，讓他們更自信也更自在的超前佈署，及早接觸專業領域打基礎。

教務主任劉俊濰表示，他們另外一個共同點就是「知己知彼」，都清楚自己的強弱項，懂得「避重就輕」。例如109年榜首的詹莉萱對數理不在行，英語文是強項，所以選讀應用英語科，不僅可避開對自己有沉重壓力的理化，數學難度也減輕，專業科目又是自己優勢所在輕鬆拿高分，自然一路讀來成就感倍增，追逐的目標也跟著節節高升。

現在就讀政大金融系的王郅淞當年雖甄選就讀一般大學，相較來自各地明星高中的同學，反而更具專業科目的優勢，因為「底子早打好了」

校長林立說，近幾年來科技大學強調務實致用提升就業競爭力，大學排名也常見科大名列前茅，又有免學費的政策利多，無怪乎高分選擇技高類科的國中畢業生愈來愈多，加上教學設備也在新課綱的各項計畫補助下大大提升，這些都成了吸引力。

他表示，以學校而言，新添的工業級機械手臂、CNC數值控制加工機、AIOT實境教室、攝影棚等都成了國中生青睞的誘因。產生榜首的環境必然是一起好，不會是一個人好，所以還需要一項利器，就是老師能營造「大家都在唸書」的氛圍，讓用功成為習慣，如此越來越多學子可重拾對課業的信心，創造「低分入學，高分升學」的成就水到渠成。 108商管群的榜首王郅淞，在技高的訓練，讓他就讀政大享有專業超前的優勢。圖／二信高中提供

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