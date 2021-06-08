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8千人報名 公立高中教甄初試延至7月24日

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部宣布，今年公立高中教師甄試延期到今年7月24日辦理初試、8月7日辦理複試。本報資料照
教育部宣布，今年公立高中教師甄試延期到今年7月24日辦理初試、8月7日辦理複試。本報資料照

教育部表示，受新冠肺炎疫情影響，110學年公立高中教師甄選有8032人報名，原訂今年5月29日初試、6月26日複試，延期到今年7月24日辦理初試、8月7日辦理複試。

教育部指出，初試將降低每個試場應考人數為20人，以符合室內社交距離1.5公尺的要求，並維護考生安全。配合增加考場數量；並開設防疫備用試場，將自主健康管理且無症狀者，或現場有發燒及呼吸道疾病等症狀者，安排於防疫備用試場應試。

到了複試階段，教育部表示，同步降低休息室人數，考生於室內應保持社交距離1.5公尺，每間休息室至多安排15名應考人；實作則視科別性質，採「崗位間距加大」或「以隔板區隔」方式辦理。分發及報到則研議採線上視訊方式辦理分發簽到及選填志願，錄取人員以電子郵件向各校辦理報到。

教育部提醒應考人，應試當日如為新冠肺炎確診者、居家隔離者、居家檢疫者、加強自主健康管理者，或禁止外出的自主健康管理者，不得應考。

教育部說，每名應考人要在初複試當日均應繳交健康調查表，「自主健康管理且無症狀」的應考人，須另繳交自主健康管理者應考切結書，並檢附相關證明文件（如：自主健康管理通知書），始得進入考場。獲准陪考的應考人，請主動出示應考協助事項審核通過畫面及陪考人員健康調查表，始得進入考場。

健康管理 教育部 社交距離

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