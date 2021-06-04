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5.5萬名私幼員工受惠 教育部今通函全國開始私幼紓困

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
私幼紓困方案，教育部今日將行公文至各地方教育局，由教育局轉給幼兒園後開始申請。本報資料照片
私幼紓困方案，教育部今日將行公文至各地方教育局，由教育局轉給幼兒園後開始申請。本報資料照片

私立幼兒園、準公共幼兒園業者以及爸爸媽媽關心的幼兒園紓困補助方向出爐。教育部今日將行公文至各地方教育局，將由教育局轉給幼兒園後開始申請。預計最快下周即可開始作業。本次總經費共22.36億元，預計4000家私幼及準公幼，以及總計5.5萬名員工受惠。

教育部定調，6月幼兒園僅先不用收代收代辦費（同原先規畫）、之前家長關心的學雜費仍然要收。

另外，幼兒園員工每人補助上限4萬元，為5、6、7這三個月的總額。至於每名教職員工補助比率，由園所自行評估，最後由教育部定案金額。

另外，業者關心6月15日之後如果持續停課，到底怎麼辦？教育部表示，如果再繼續停課，會再辦理第二階段紓困申請。

另，據了解，昨天教育部跟各縣市政府召開私幼紓困會議，會中，教育部官員也向地方政府保證，這次紓困金額一定夠，所以請幼兒園申請時，不用爭先恐後。

不過，教育部的幼兒園紓困方案，目前似乎在幼兒園業者、家長、幼教老師等三面都不討好。

新世代教育協會榮譽理事長私幼園長鄭好嬋表示，教育部這次訂出的紓困方案，對於幼兒園來說根本杯水車薪，不足以支應經營所需。且這次停課期間，家長沒有將孩子送到學校來，許多園所也自動未向家長收錢，現在很多園所都可能要去貸款，才能負擔房租、人事費等費用。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，紓困金額要有一定比例用在老師薪資上，不應由業者自行決定，這樣才比較能紓困到第一線教保人員。

幼兒園 教育部 停課

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