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補教業者喊發教育券 教育部：暫無此規畫

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

國內疫情嚴峻，全國大停課也衝擊部分教育產業的生計，多個補教業者在公共政策網路參與平台發起連署，爭取補教業紓困金，呼籲相關單位可發行指定學習用途的教育券，三天就達6000人附議門檻。教育部表示，此舉涉及相關法規研擬、預算編列、跨部會協商等問題，目前先處理各項紓困措施，暫無發放教育振興券的規畫。

有補教業者提案，政府一聲令下，全國補習教育、課後照顧、才藝教學及幼兒園，都配合防疫停課不停班，造成產業的重大損失已是歷年未見，建議依過往受疫情影響補貼旅遊觀光產業的方式， 補貼從業人員每月至多2萬元，並至少給予短期補助3個月，且對象範圍應包括由公司投保的從業人員、 職業工會投保的從業人員以及學校課後社團才藝老師。

補教業者也建議，相關單位可發行指定學習用途的教育券，補助全國廣大學生的家庭，一來可減輕家長在教育上的經濟壓力， 二來可促進相關教育產業的發展。

教育部說，補習班配合政府防疫停課，教育部正視整體評估受損情形，對於營運衝擊達一定程度者辦理補助，補助範圍包括員工薪資及營運成本等補貼，讓補習班業者能統籌運用。

至於教育振興券，教育部表示，此舉涉及相關法規研擬、預算編列、跨部會協商等問題，須整體考量適法性、經費充裕性、需求急迫性及實際效益等因素，目前先積極處理各項紓困措施，暫無教育振興券的規畫。

先前也有不少學校社團活動課、教練，因學校停課收入也歸零，希望能被納為紓困對象。教育部表示，高中以下學校停課，確實導致部分以鐘點核計薪資的授課人員或社團活動教師需要協助，目前也正研議將其納入紓困補助對象範圍。

另針對各校編制內的專任運動教練，教育部表示，防疫期間依各校到校人流管制原則，配合採線上方式辦理，無相關補助需求；至於學校自行進用之教練，依其各該所訂契約內容辦理。

另有許多校外個人經營的「才藝班」，也因停課而停擺。對此，教育部表示，若經地方政府核准立案的短期補習班，教育部刻正評估規畫減輕營運衝擊的相關紓困措施，以協助其度過難關。

教育部 停課 補習

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