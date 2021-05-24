教育部今天擬通過稻江、台觀停辦案 兩校師生抵制

疫情正發燒，教育部仍宣布今天下午2時30分舉行私校諮詢會，擬通過嘉義縣稻江科技暨管理學院、花蓮縣台灣觀光學院停辦案。高教工會今天與兩校師生舉行記者會，批評教育部趁疫情通過停辦案，兩校近百名學生、數十名教職員將被迫轉學、失業，期望學校給予最妥善的保障。

高教工會主任林柏儀表示，稻江去年保障學生原校畢業，如今跳票；台觀學院今年才申請停招，按規定要等明年才能停辦，如今教育部擬強行闖關，不符合自己擬定的「私校退場條例草案」規定，形同自打嘴巴。

林柏儀說，教育部稱兩校校產出問題，但看他們的財會報告，稻江還有8億元，且已預付10年土地租金，台觀也還有6億元。教育部稱「學生轉學後，受教品質較能受保障」，不過有意願轉學者早就轉學了，留下來的學生希望原校畢業。

稻江美容系三年級的葉同學說他已經40多歲，為完成大學夢選讀稻江，原本讀彰化校區，前幾年被要求改到嘉義上課，如今連嘉義校區都說要無預警關閉。教育部當時堅持讓學生原校畢業，校方還說「只要有一人這麼想，就讓學生在原校完成學業」，如今承諾跳票。據了解，稻江想把學校收起來做長照，他不能認同受教權受剝削。

同校的李同學說，學校還是有人認真讀書，呼籲校方承諾學生原校畢業。他當時選稻江，一個禮拜上一天課，其餘時間去工作。校方當時說「在稻江就讀，讓父母放心」，如今的處境已無法讓父母放心，他回家都不敢說學校發生了什麼事。

台觀學院范同學表示，校內特教生比率很高，若轉學，得適應新老師，很辛苦、容易被嘲笑。轉學也面臨交通不便問題，離他們最近的學校也要27公里，可能要通勤3小時。鄰近學校沒有中西餐、烘焙廚藝等科系，教學品質無法保證。他們讀觀光餐飲，是希望取得一技之長，照顧家庭。

同校王同學表示，當時看台觀學院開設名額，認為學校有讓他們安穩畢業的把握，如今稱沒錢，就想讓他們走人，是不是不負責任？讓學生原校畢業，是學生的權利、學校的義務。

台觀學院黃姓教師說，台觀學院產生公益董事的方式，完全沒有公開透明，如今教育部急開會，背後用意引人遐想。校內除特教生多，原住民學生也占了一半。鄰近學校沒有廚藝設備，學生若想習得餐飲一技之長，勢必得到西部的學校讀書。他盼退場條例草案通過後，再來討論停辦一事。

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