文化部承諾 藝文紓困3.0將涵蓋各領域各類型藝文工作者

針對藝文相關公（工）協會今日召開記者會，呼籲政府紓困資源同步到位一事，文化部長李永得再次重申及承諾，「文化部會盡力爭取行政院紓困3.0預算，紓困3.0一定會擴大照顧所有藝文工作者，包括個人，補助時間會回溯至5月11日開始」。期盼「挺住所有藝文工作者」，共同度過疫情難關。

視盟、藝創工會、台北市電影戲劇職業工會、台北市紀錄片從業人員職業工會等藝文界四大公(工)協會今天早上召開「藝文工作同心抗疫 紓困資源同步到位」線上記者會，呼籲文化部關注藝文個人工作者不易拿到補助、空窗期長等問題。

文化部說，各部會依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」辦理各項紓困振興工作，條例原定執行期限至今年6月底止，預算額度4200億，行政院現已提「紓困特別條例適用時間再延長一年、特別預算經費上限修正為6,300億元」，但仍須經立法院審議通過後才能據以實施。

文化部已積極配合行政院作業，並會持續且充分參酌立法委員、相關藝文公（工）協會意見，以及去年紓困1.0及2.0經驗，規劃「紓困3.0」各項補助方案，一定會在「法規、預算齊備時」，儘速公告藝文紓困3.0方案，並且也將以「速審」方式，在相關證明文件齊備後，一週內核定為原則。

文化部說，有關紓困3.0，文化部仍會持續配合行政院整體政策，研訂包含照顧至個人的補助方案。後續也將依據「防疫優先、紓困為重、振興在後」的原則辦理各項工作。

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