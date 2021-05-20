快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文化部承諾 藝文紓困3.0將涵蓋各領域各類型藝文工作者

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
視盟、藝創工會、台北市電影戲劇職業工會、台北市紀錄片從業人員職業工會等四大工會召開「藝文工作同心抗疫　紓困資源同步到位」線上記者會，呼籲文化部關注藝文個人工作者不易拿到補助、空窗期長等問題。記者陳宛茜／翻攝
視盟、藝創工會、台北市電影戲劇職業工會、台北市紀錄片從業人員職業工會等四大工會召開「藝文工作同心抗疫　紓困資源同步到位」線上記者會，呼籲文化部關注藝文個人工作者不易拿到補助、空窗期長等問題。記者陳宛茜／翻攝

針對藝文相關公（工）協會今日召開記者會，呼籲政府紓困資源同步到位一事，文化部長李永得再次重申及承諾，「文化部會盡力爭取行政院紓困3.0預算，紓困3.0一定會擴大照顧所有藝文工作者，包括個人，補助時間會回溯至5月11日開始」。期盼「挺住所有藝文工作者」，共同度過疫情難關。

視盟、藝創工會、台北市電影戲劇職業工會、台北市紀錄片從業人員職業工會等藝文界四大公(工)協會今天早上召開「藝文工作同心抗疫　紓困資源同步到位」線上記者會，呼籲文化部關注藝文個人工作者不易拿到補助、空窗期長等問題。

文化部說，各部會依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」辦理各項紓困振興工作，條例原定執行期限至今年6月底止，預算額度4200億，行政院現已提「紓困特別條例適用時間再延長一年、特別預算經費上限修正為6,300億元」，但仍須經立法院審議通過後才能據以實施。

文化部已積極配合行政院作業，並會持續且充分參酌立法委員、相關藝文公（工）協會意見，以及去年紓困1.0及2.0經驗，規劃「紓困3.0」各項補助方案，一定會在「法規、預算齊備時」，儘速公告藝文紓困3.0方案，並且也將以「速審」方式，在相關證明文件齊備後，一週內核定為原則。

文化部說，有關紓困3.0，文化部仍會持續配合行政院整體政策，研訂包含照顧至個人的補助方案。後續也將依據「防疫優先、紓困為重、振興在後」的原則辦理各項工作。

文化部 行政院

延伸閱讀

四大藝文工會呼籲 政府紓困更關注個人工作者、空窗期

交通業叫苦 盼比照藝文紓困案

疫情衝擊藝文表演 李永得：明天公布紓困辦法

影／公共媒體法難產 李永得：兩個核心問題要先解決

相關新聞

台中部分幼托老師被迫無薪假 勞工局：最重罰100萬

全國各級學校、幼兒園、托嬰中心開始全面停課，知名的臉書粉絲專頁「靠北惡質幼兒園」點出一個問題，許多老師卻突如其來收到被要...

私中要教師「家訪」國中生？ 校長澄清：沒有強制性

疫情升溫，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，台中市致用高中傳出要求全校百名教職員工都要來上班，甚...

全國再增17學生確診 潘文忠4不提醒「別出門」

國內疫情嚴峻，本土病例不斷上攀，教育部今天上午公布最新統計，從4月20日到5月21日傍晚5時30分，全國共有89名學生確...

獨／疫情嚴峻還玩命招生？ 中市私中要教師家訪國中生

國內確診病例逐日攀升，全國各區都已淪陷，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，未料台中市致用高中竟要...

停課線上教學 台東師生隔螢幕難互動狀況多

教育部宣布5月19日起停課，台東學校線上教學，師生的狀況多，有的師生依然認真上課，但也有師生呈現半休假狀態，有教師以「不...

線上學習夫妻檔老師好忙 在家搞定孩子再錄影教學生

學校停課，實施學習後，最辛苦的是老師，忙著線上教學及利用深夜錄影，也有夫妻檔都居家線上教學，兒女都在學，形成全家大小各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。