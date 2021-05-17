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第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽開幕 蔡英文錄影致詞鼓勵

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午以錄影方式為我國主辦之「2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽」開幕致詞。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午以錄影方式為我國主辦之「2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽」開幕致詞。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午以錄影方式為我國主辦之「2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽」開幕致詞，歡迎來自各國的參賽者，並祝福所有參賽隊伍，能夠獲得讓自己滿意的成績，更可以享受交流、激發出更多對科學的熱情。

蔡總統表示，歡迎來自各國的參賽者，共同參加「2021年第21屆亞洲物理奧林匹亞競賽」。物理學是最重要的基礎科學之一，甚至可以說是「一切事物的道理」。

蔡總統說，「透過物理學，我們可以探索宇宙的起源，可以理解自然界的法則，也可以推動科技的進步，改變我們的日常生活。正是因為物理學這麼有魅力，每一屆亞洲物理奧林匹亞競賽，總是可以吸引到各國優秀的年輕人來參加，並且讓大家互相交流切磋。」

蔡總統指出，很高興今年的盛會，是由我國教育部和科技部共同主辦，並由國立台灣師範大學承辦。謝謝大家的努力促成，讓臺灣有機會舉辦這項賽事。雖然受到疫情的影響，今年不得不改成線上舉辦，但物理定律還是物理定律，競賽的精采程度，也不會因此而有差別。

蔡總統說，祝福來自21個國家地區、26支參賽隊伍、超過兩百位老師和學生，能夠獲得讓自己滿意的成績，更重要的是，可以享受交流、激發出更多對科學的熱情。


奧林匹亞 教育部 蔡英文

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