疫情急速升溫 台大近期擬封校、縮小畢業典禮規模

新冠肺炎疫情升溫，陽明交通大學表示，即日起全校課程改採線上授課，同時停止辦理實體演講活動，各系所會議改採線上會議。台灣大學則宣布，校內修課達100人以上的課程，都改為線上教學。繼去年封校後，校方也正研議再度禁止外人入校，度過這一波疫情高峰。

台大宣布，校內修課達100人以上的課程，都改為線上教學；修課人數未達100人，但無法維持室內1.5公尺社交距離者，建議改為線上教學；進行實體課程者，務必全程全員配戴口罩。台灣師範大學也宣布，今天起至6月8日止，100人以上課程改為彈性遠距教學。

教育部主任秘書廖興國今天二度說明教育現場防疫措施，即日起，各級學校師生進入校園，都要全面量體溫、定期消毒，並維持教室和教學場域的通風。去年曾實施過這些防疫措施，現在的工作是要求學校把去年的標準做回來，落實防疫。

我國已出現社區感染案例，恐有停課的疑慮。廖興國說，這部分一律配合指揮中心規定辦理，要求學校依照停課標準進行停課。若停課，也會請教師管理學生，若沒有管理，反而會讓學生在外遊蕩，更不安全。

廖興國也說，一校的畢業典禮若預定在6月8日前辦理，建議直接延後辦理或停辦，要配合中央流行疫情指揮中心和各地方政府防疫規定來走。

台大的畢業典禮預定6月5日舉行，該校主任秘書王根樹表示，畢典的規模與方式還在研議中，學校會隨著疫情警戒標準與主管機關建議，遵循疫情相關規範，朝規模與人數減少的方向進行。待正式決定後，會對外公布。