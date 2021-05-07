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南投友善校園路跑競賽 學生：運動訓練更認識毒品危害

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣「友善校園」路跑活動，1200名選手參加，鼓勵學生養成運動習慣，拒絕毒品誘惑。圖／南投縣政府提供
南投縣「友善校園」路跑活動，1200名選手參加，鼓勵學生養成運動習慣，拒絕毒品誘惑。圖／南投縣政府提供

南投縣政府與學生校外生活輔導會舉辦「友善校園」健康路跑競賽，今天在水里商工開跑，全長9.6公里，縣內20所國、高中學生及教職員工共1200多人參加，鼓勵學生養成運動習慣，拒絕毒品誘惑，營造友善校園環境。

國內毒品入侵校園及暴力事件時有所聞，為了讓學生養成良好運動習慣，讓學生瞭解毒品的危害，南投縣學生校外會和縣府合作舉辦「友善校園」健康路跑，縣府秘書長洪瑞智、校外會督導宋怡慶都到場為選手加油打氣。

全長共9.6公里的路程，有選手在38分後就陸續跑回終點，展現好體力。南投縣三育國中胡姓學生說，路跑競賽必須藉由日常不停的訓練，維持好的身體狀態，在訓練過程中，更清楚瞭解菸、酒、毒品對健康的傷害有多大，因此，他要大聲向毒品說不。

宋怡慶說，教育部推動新世代反毒策略2.0，補助南投縣經費防制學生藥物濫用，縣府和校外會希望藉由培養學生參與路跑等體育活動，養成運動強身的習慣，並希望拒毒、反菸，不讓毒品有機會入侵校園。

洪瑞智說，拒絕毒品才能維護學生健康，更是營造友善校園環境的基礎，避免暴力或校園霸凌事件發生，8日也是水里商工25周年校慶，搭配舉辦健康路跑競賽活動，別具意義。

南投縣政府、校外會舉辦「友善校園」路跑活動，鼓勵學生運動健身，拒絕毒品。圖／南投縣政府提供
南投縣政府、校外會舉辦「友善校園」路跑活動，鼓勵學生運動健身，拒絕毒品。圖／南投縣政府提供


毒品 路跑

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